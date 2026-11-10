Sčítače v Krkonoších se nezastavily, čtvrtina turistů jde na hřebeny v září

Oproti loňskému roku to je o šest procent více, ve srovnání s rokem 2024 je nárůst dokonce devatenáctiprocentní.
„Krkonoše jsou mimořádně atraktivním místem a zájem lidí o jejich návštěvu nás samozřejmě těší. Zároveň si ale musíme uvědomovat, že národní park není jen rekreačním prostorem, ale především územím, jehož hlavním posláním je ochrana jedinečné přírody,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Petr Moravec.
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Letošní sezona potvrdila, že se turistické období prodlužuje do podzimních a jarních měsíců. „Zatímco tradičně býval hlavním vrcholem letní návštěvnosti červenec a srpen, stále významnější roli hraje také září,“ sdělil mluvčí správy parku Radek Drahný.
Na září letos připadlo 26 procent průchodů. Největší nápor hory zažily o prodlouženém svatováclavském víkendu. Nejnavštěvovanějším dnem bylo 26. září s více než 16 tisíci průchody. Absolutním denním rekordem zůstává loňské 20. září, kdy sčítače zachytily 19 100 průchodů.
Celkem deset dní letošní letní sezony překročilo desetitisícovou hranici. V roce 2025 to bylo šest dní, rok předtím pouze pět.
Nejsilnějším měsícem zůstal srpen s přibližně 210 tisíci průchody. Oproti loňskému rekordnímu srpnu návštěvnost mírně klesla. Výrazněji naopak posílil červenec, zařízení evidovala 174 tisíc průchodů, což je ve srovnání o 18 procent více.
Od července do září prošlo sledovanými profily v průměru více než 5 600 turistů. „O víkendech a svátcích to bylo více než 8 100 průchodů za den, zatímco v pracovní dny přibližně 4 500,“ upřesnil Radek Drahný.
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27. května 2026
Návštěvnost v národním parku evidují automatické sčítače na vybraných turistických trasách a hřebenových cestách. Letošní statistiky vycházejí z porovnání 12 sledovacích profilů. Zaznamenávají počet průchodů, nikoli unikátních návštěvníků.