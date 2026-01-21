Uklouzaný led i změněné trasy. Musheři vyrazili za svitu pochodní na hřebeny hor

Tomáš Hejtmánek
  10:32
V Orlických horách začal v úterý večer 28. ročník závodů psích spřežení Šediváčkův long. Na třísetkilometrovou trasu vyrazilo osm musherů a dva bikeři. Kratší dvousetkilometrová kategorie, kde je asi stovka účastníků, startuje ve středu dopoledne. Závod potrvá do soboty a kvůli extrémnímu převýšení i dvěma bivakům jde o nejtěžší klání ve střední Evropě.

Okolím chaty Kristýna v Jedlové u Deštného v Orlických horách se rozléhá psí štěkání. Zdejší areál je domovem musherů už skoro tři dekády. Velká část z nich přijíždí opakovaně a stejně tak i návštěvníci, kteří se v pozdním odpoledni brodí vysokou vrstvou navezeného prašanu k parkovišti za chatou. Občas zavrávorají, protože pod sypkou vrstvou je uklouzaný led.

Před velkoplošnou obrazovkou tam již probíhá slavnostní zahájení závodu. V minulosti se startovalo pod sjezdovkami v Deštném, ale kvůli nedostatku sněhu i rozvoji zdejšího lyžařského střediska se start už dříve přesunul do Jedlové, kde je hlavní zázemí závodu.

Start závodu Šediváčkův long, kategorie na 300 kilometrů (20. ledna 2026)
Start závodu Šediváčkův long, kategorie na 300 kilometrů (20. ledna 2026)
Příprava na start závodu Šediváčkův long (20. ledna 2026)
Start závodu Šediváčkův long, kategorie na 300 kilometrů (20. ledna 2026)
12 fotografií

„Každá lokalita má své plusy. Tady je vše na jednom místě, je to víc rodinné a i závodníkům to víc vyhovuje,“ přemítá starostka Deštného Simona Vlková (Žijme pro Deštné).

Po několika oficialitách a proslovech hostů se pozornost přesouvá na sousední sjezdovku. Zatímco dole byl navezený sníh kvůli saním, tady už je jen tvrdá zledovatělá vrstva sněhu. Sem tam se někdo odporoučí k zemi, ale náladu to nikomu nekazí. Ve tmě jsou vidět obrysy psů, které tu a tam osvěcují silné čelovky musherů a pomocníků.

Kousek od startovní brány se na závod připravuje několik spřežení. Se psy pomáhá musherům i několik pomocníků. Natěšení hafani povykují a je na nich vidět, že by se už rádi viděli na trati.

„Jsem tady pošesté, ale letos poprvé jedu delší kategorii. Poprvé tady vyrážím do tmy, ale to nevadí. Často v noci trénujeme. Psi snad v noci dokonce utíkají lépe, ani nevím proč,“ říká Martin Svoboda z Prostějovska.

O kousek dál stojí Švýcarka Christine Amstutz. I ta přijela na long už pošesté a na trať se velmi těší: „Je to umrzlé, tvrdé, takže to bude rychlá jízda,“ soudí těsně před vyjetím.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

U startovní brány se podél bariér naštosovaly desítky lidí. Dlouhý špalír sahá až do míst, kam pro tmu není vidět. První metry závodu lemují pochodně. První závodníci se na start vydávají v 17:30. Kvůli oblevě a následným mrazům je čeká zkrácená etapa. Místo původních 58 ji organizátoři upravili na 41 kilometrů.

„Před týdnem bylo nádherně, ale pak přišlo oteplení, mráz a všechno je zledovatělé. Museli jsme předělávat trasy, někde i dohazovat sníh. Dva dny jsme to upravovali. Počasí je pro nás vždycky velký otazník,“ přiznává hlavní organizátor Pavel Kučera.

„Trasu jsme trochu změnili, protože to bylo zledovatělé. I běžecké trasy jsou na ledu, to se nedá nic dělat. Kvůli bezpečnosti psů a musherů jsme vybrali tu nejlepší trasu,“ pokračuje.

„Povrch je dobrý, tvrdý, ale musíte dávat pozor, protože se nechcete zranit a hlavně zranit psy. Opatrnost je vždycky namístě. Závodnické ego zkrátka musí jít stranou, pokud to chcete absolvovat ve zdraví,“ uvědomuje si musher Radek Heller, který jezdí Šediváčkův long už od roku 1999. Pamatuje ještě roky, kdy se jezdil jen jako mid. Od doby, kdy zahrnuje i 300kilometrovou kategorii, se pravidelně hlásí do longu.

Po trénincích v bahně je nádhera vyjet se psy na sníh, říká musherský náčelník

Závěr první etapy kvůli ledu nekončí zpátky na sjezdovce, ale už u kostela sv. Matouše. Dolů mohou musheři buď sjet auty, nebo odvést psy po zledovatělé louce. Už několik let také organizátoři zcela vynechávají průjezd Deštným v Orlických horách a trasy po levé straně střediska.

„Je tam zástavba a musel by napadnout čerstvý sníh, abychom ho zvládli nahrnout na silnice mezi domy. Navíc by nám to vzalo spoustu sil a pomocníků, které potřebujeme jinde,“ vysvětluje Kučera.

Na Šediváčkův long se letos přihlásilo téměř 100 účastníků. Téměř osm desítek jsou musheři, 14 závodníků vyrazí na trať na kolech se širokými pneumatikami a 11 na lyžích tažených psy. Závod zahrnuje podle kategorie jeden až dva bivaky v přírodě a končí v sobotu v Jedlové.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Uklouzaný led i změněné trasy. Musheři vyrazili za svitu pochodní na hřebeny hor

Start závodu Šediváčkův long, kategorie na 300 kilometrů (20. ledna 2026)

V Orlických horách začal v úterý večer 28. ročník závodů psích spřežení Šediváčkův long. Na třísetkilometrovou trasu vyrazilo osm musherů a dva bikeři. Kratší dvousetkilometrová kategorie, kde je asi...

21. ledna 2026  10:32

O tři měsíce dříve než obvykle. V Moravskoslezském kraji začaly zápisy do škol

Na zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny bylo přihlášeno...

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V letošním roce školy budoucí prvňáky vítají o tři měsíce dříve než v předchozích letech, změnila se...

21. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  10:30

Některé herny v Plzni nerespektují městskou vyhlášku a fungují dál

Navzdory plošnému zákazu provozování hazardních her v Plzni od začátku roku...

Od začátku roku neměl být v Plzni v provozu žádný podnik zaměřený na hazardní hry. Na tom byla postavena městská vyhláška schválená zastupiteli v prosinci roku 2023. Několik kasin a heren nicméně ve...

21. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Dvorecký most dnes čeká klíčový test. Jeho otevření se ale opět posunulo

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Dvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5, dnes čekají důležité zatěžovací zkoušky. Metropole ho staví od září 2022 a podle aktuálních informací by se měl veřejnosti otevřít v dubnu. Ještě v...

21. ledna 2026  10:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihomoravští záchranáři za loňský rok evidují 116.764 výjezdů, dosud nejvíc

ilustrační snímek

Jihomoravští záchranáři evidují za loňský rok 116.764 výjezdů, je to nejvíc v historii. Důvodem je nejen stárnutí populace, ale také to, že záchranáři často...

21. ledna 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Fujifilm představil instax mini Evo Cinema™ - hybridní instantní fotoaparát 3 v 1

21. ledna 2026  10:12

Ředitelství vodních cest chce veřejný přístav na Labi vlevo, navzdory studii i hluku

Obnovení provozu opravené lodě Arnošt.

Pokud stát prodlouží vodní cestu po Labi z Chvaletic až do Pardubic, nový veřejný přístav v krajském městě by vznikl na levém břehu. Předpokládá to vedení Ředitelství vodních cest. Ve hře jsou ale...

21. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší krizovou situaci

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna...

Zhruba šedesát lidí na Mladoboleslavsku, z toho více než polovina děti, musí přečkávat aktuální chladné dny v tělocvičně. Domov v obci Boreč jim totiž minulý týden vzal ničivý požár a oni se v nouzi...

21. ledna 2026  10:02

Požár stavení na Českobudějovicku způsobil škodu za několik milionů korun

PoĹľĂˇr stavenĂ­ na ÄŚeskobudÄ›jovicku zpĹŻsobil Ĺˇkodu za nÄ›kolik milionĹŻ korun

Požár stavení u Lišova na Českobudějovicku způsobil škodu za několik milionů korun. Objekt začal hořet v úterý před 22:00, hasiči na místě stále zasahují....

21. ledna 2026  8:28,  aktualizováno  8:28

Na Šumavě dnes ráno klesly teploty pod minus 20 stupňů Celsia

ilustrační snímek

Na Šumavě dnes ráno klesly teploty pod minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo v Hliništi na Prachaticku, kde naměřili minus 23,6 stupně Celsia. Na ostatních...

21. ledna 2026  8:09,  aktualizováno  8:09

Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem se protáhne

21. ledna 2026  9:44

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je...

21. ledna 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.