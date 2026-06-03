Šéfem zdravotnické holdingu hradeckého kraje je Řezníček, do vedení míří i Birke

Předsedou Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který zastřešuje krajské nemocnice v regionu, byl v úterý zvolen dosavadní místopředseda představenstva Jiří Řezníček. Pozici místopředsedy nově zastává Marian Tomášik, novým členem představenstva se stal náchodský starosta Jan Birke (Jan Birke za Náchod). ČTK to dnes řekla mluvčí holdingu Lucie Prouzová. Řezníček byl vedením holdingu dočasně pověřen 18. května po rezignaci předsedy představenstva Tomáše Halajčuka. O tři dny později Halajčuk zemřel.
"Funkce předsedy představenstva nebyla dosud obsazená. Ve vedení zůstal místopředseda, kterým byl Jiří Řezníček, a člen Marian Tomášik. Ustanovující představenstvo 2. června zvolilo předsedou Jiřího Řezníčka a také nového místopředsedu a člena představenstva," řekla ČTK Prouzová.
Řezníček se chce v čele krajského holdingu soustředit na zefektivnění poskytování lůžkové péče s důrazem na její kvalitu a také na konsolidaci hospodaření nemocnic. "Svoji misi ve vedení holdingu beru jako přechodnou do doby, než se podaří najít vhodného kandidáta na pozici předsedy představenstva. Poté bych se rád vrátil na svou původní pozici a pomáhal především v oblasti léčebné péče," řekl Řezníček.
Členem představenstva se stal starosta dvacetitisícového Náchoda Birke, který je současně členem správní rady Oblastní nemocnice Náchod. "Jsem rád, že mohu pomoci překlenout složité období po odchodu Tomáše Halajčuka. Mým prioritním úkolem je najít nejlepšího možného lídra celé organizace, který důstojně naváže na jeho velmi dobrou práci," vysvětlil svoji roli v managementu holdingu Birke.
Představenstvo Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje zasedalo v novém složení poprvé 2. června. Jedním z prvních projednávaných bodů byla situace Lékárny nemocnice Jičín a Lékárny U Brány. Obě pobočky od 1. června provozuje krajská společnost Královéhradecká lékárna, která lékárny převzala od Oblastní nemocnice Jičín. "Změna provozovatele je logickým vyústěním dlouhodobých jednání o sjednocení provozu lékáren v celém koncernu. Tato společnost je zároveň hlavním dodavatelem léčiv pro všechny krajské nemocnice," uvedla Prouzová.
Po úpravách prostor, které v obou objektech pokračují, se lékárny znovu otevřou veřejnosti 22. června. Nejpozději k tomuto datu bude v provozu také oddělení přípravy cytostatik pro onkologické oddělení, dodali zástupci holdingu.
Královéhradecký kraj má nemocnice v Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Náchodě. Pod náchodskou nemocnici spadá i rychnovská. Největším zdravotnickým zařízením v kraji je státní Fakultní nemocnice Hradec Králové.