Šéfka Zelinářské unie Monika Nebeská bude na Hradecku kandidovat do Senátu

Předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy a předsedkyně Zemědělského družstva Všestary na Hradecku Monika Nebeská bude na podzim kandidovat do Senátu ve volebním obvodu Hradec Králové. Kandidovat bude jako nezávislá. Nebeská to dnes řekla ČTK. Nyní shání podpisy pod petici pro svou kandidaturu, se sběrem podpisů začala tento týden.
O znovuzvolení do Senátu bude na Hradecku usilovat Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec). Kandidatury dále oznámili bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), prezidentka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS) a náměstkyně hradeckého hejtmana Jana Hůlková (ANO).
Nezávislá kandidatura nesvázaná stranickou disciplínou dá podle Nebeské voličům jistotu, že jejich hlas v Senátu bude slyšet. "Třicet let stojím po boku lidí, kteří tvoří hodnoty. Dnes chci své zkušenosti nabídnout našemu regionu. Propojuji světy zemědělství, podnikání, škol, obcí i státní správy," uvedla na svém webu Nebeská, kterou některá média označují jako první dámu českého zemědělství.
Nebeskou řízené družstvo Všestary na Hradecku je známé pěstováním všestarské cibule, která má od roku 2008 zapsané chráněné zeměpisné označení původu EU. Podnik hospodaří na 2500 hektarech půdy a zabývá se i chovem krav a pěstováním obilovin, sóji, cukrovky či brokolice. V čele Zelinářské unie Čech a Moravy Nebeská stojí od roku 2023.