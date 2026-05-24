Senior trpící demencí z Hradce Králové je třetí den nezvěstný

Dvaaosmdesátiletého pohřešovaného seniora z Hradce Králové se policii nedaří najít. Je nezvěstný třetí den. Má demenci a může být zmatený. Hlídky ho dnes hledaly mezi Hradcem a Týništěm nad Orlicí. ČTK to řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Na linku 158 volají svědci a udávají místa, kde někoho podobného viděli. Policie proto dnes přesunula hlídky mezi Hradec Králové a Týniště, konkrétně do okolí Krňovic. Ale hledání tam nebylo úspěšné. "Stále máme pátrací hlídky v terénu," dodala mluvčí.
Policisté prosí lidi, aby byli všímaví, dívali se do porostů i mimo cesty nebo hledali zelené skládací kolo, na kterém muž v pátek odpoledne odjel z domu v ulici U Jednoty. Pravděpodobně je bez jídla, pití i léků. Mobilní telefon u sebe nemá.
Muž měří okolo 160 až 170 centimetrů, je hubené postavy. Má bílé vlasy, modré oči a je hladce oholený. Na sobě měl v době zmizení bílou bundu a modré tepláky.