Kriminalisté obvinili mladistvého z vraždy třiasedmdesátileté ženy ve Dvoře Králové nad Labem. K činu se doznal, motivem měl být majetkový prospěch. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, uvedla policie na síti X.
Žena zemřela v pátek 13. listopadu v nemocnici, kam ji zdravotníci převezli se zraněními po napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Policie v souvislosti s případem ještě téhož dne zadržela mladistvou osobu.
K zadržení podezřelého přispěla také spolupráce s městskými strážníky a místní znalost policistů. Na případ upozornila policie v pátek poté, co ji nemocnice informovala, že na úmrtí ženy se mohla podílet další osoba.