Rozhořčená Plotiště. Přímá propojka tangenty a D11 je možná, vyhlídky nejisté

Desítky lidí zaplnily v úterý v podvečer tělocvičnu základní školy v hradeckých Plotištích. Emotivní náboj byl jasný dlouho dopředu. Po dvouhodinové místy vzrušené debatě však otázek spíš jen přibylo.
Pro obyvatele, které problematické propojení obou strategických komunikací značně znervózňuje, je výbornou zprávou, že přímé propojení je možné. Ale podstatně horší a tvrdší pravdou je, že výsledek jejich dvouletého boje je přinejmenším velmi nejistý.
Hradec má varianty spojky severního obchvatu a D11, musí přesvědčit stát
Do karet hraje studie, jež načrtla pět variant přímého napojení severní tangenty a dálnice D11, přičemž Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s technickým řešením souhlasí.
Zároveň však město stále nezná postoj naprosto klíčového hráče – ministerstva dopravy. Bude souhlasit? Nebo možnou variantu 5A a 5B hodí do koše a bude trvat na propojení, které Plotiště považují za hrozivé, protože jim pozve dopravu přímo na zápraží? Nikdo neví.
„Proč tady vůbec jsme?!“
Někteří lidé v publiku se s takovou nejistotou odmítli smířit. „Tak proč tady vůbec jsme?!“ zvýšila už po několika minutách hlas jedna z místních. „Co tady teda pro nás máte za výsledek?“ ptal se další muž. „Je to veřejný zájem, ale na lidi kašlete,“ rozkřičel se jiný muž v zaplněné tělocvičně.
„Ještě nás čeká celá řada dalších kroků, než bude možné dát přímé napojení do realizační fáze. Studie je jen podkladem pro další jednání s ministerstvem dopravy, které nám potvrdilo přijetí dopisu, a nyní čekáme na schůzku. Ta cesta je poměrně dlouhá,“ řekl jeden ze dvou zástupců magistrátu, náměstek primátorky pro územní plán Adam Záruba (Změna).
„Musím mírnit optimismus, že se přímé napojení podaří zrealizovat zároveň se severní tangentou. Jednání budou pokračovat minimálně za tohoto vedení města a pak uvidíme, jak to bude po volbách,“ uvedl Záruba.
Diskuse ukázala dost komplikovaný vztah místních k městu. Adam Záruba i Jan Sedunka z odboru hlavního architekta si museli vyslechnout více štiplavých komentářů.
Naopak zástupci Komise místní samosprávy (KMS) i diskutující místopředseda Spolku Zdravé Plotiště měli mezi místními více respektu, i když také oni museli přiznat nepříjemnou pravdu.
„Snažíme se zastavit rozjetý vlak a napravit chyby, které vznikly. Krkolomně, ale jde to. Otázka je, kdy to bude, jestli vůbec a co bude do té doby,“ poukázal předseda KMS Tomáš Benda na nejistotu.
Kdo ohrožuje tangentu?
Nesoulad mezi městem a Plotišti je také v otázce takzvané nulté etapy stavby severní tangenty, tedy odstranění úrovňového železničního přejezdu na silnici I/33 a přípravy napojení na síť silnic u areálu ČKD.
Plotiště nultou etapu striktně odmítají. Město však tento postoj odmítá a považuje jej za vyloženě nebezpečný.
„Jednání o nulté etapě jsme s ŘSD otevírali. Severní tangenta je silnice první třídy, jenže prostředky státu mají jít primárně do dálnic a ŘSD se obává, že jestli se začne zpochybňovat tangenta nebo její části, může se stát, že bude vyškrtnuta ve prospěch jiné stavby tohoto typu. Těch je celá řada a Hradec by tímto způsobem o severní tangentu mohl přijít po celé další roky. Ohrozit tuto stavbu by tedy bylo značně nezodpovědné. Ve vedení města máme jednoznačnou shodu, že bychom žádným způsobem neměli zpochybňovat tangentu,“ upozornil Adam Záruba.
„My určitě nechceme ohrozit severní tangentu, nicméně také nechceme, aby se severní tangenta kvůli nulté etapě stala stejným špuntem jako například silnice u Koruny, kde je situace tragická. Je otázka, jestli se na kruháči v Kotrčově ulici po dokončení nulté etapy nestane něco podobného,“ zmínil místopředseda Spolku Zdravé Plotiště Pavel Šoula menší objezd před okružní křižovatkou u ČKD.
„Dopravní studie, kterou si nechala zpracovat ŘSD, říká, že severní tangenta je plánovaná v celé délce k zprovoznění v roce 2040. Není fér argumentovat nějakou časovou tísní,“ přihlásil se do diskuse i zastupitel Jan Zeman (Piráti), který v Plotištích žije, a poukázal také na údajně spekulativní napojení v zájmu vlastníků určitých pozemků.
Mezi nimi je také někdejší primátor Otakar Divíšek, který v trase vlastní necelých šest hektarů pole.
Vzniklo pět různých variant
Pro Plotiště je zásadní zpráva, že přímé napojení severní tangenty a dálnice D11 je možné. Prokázala to vyhledávací studie, kterou si město za svolení ministerstva dopravy nechalo vypracovat v loňském roce. Výsledky se promítaly i na veřejné debatě v zaplněné školní tělocvičně.
Vzniklo pět různých variant. Jednu stoply příliš vysoké náklady ve výši kolem 1,7 miliardy korun. Další by zasáhly do chráněného ložiska cihlářské hlíny, již schválených stavebních plánů v areálu ČKD anebo by znamenaly stavbu další mimoúrovňové křižovatky příliš blízko od již stávající křižovatky s prostým názvem Plotiště.
Nakonec vyhrála pátá varianta, která se novým ramenem napojuje do mimoúrovňové křižovatky Plotiště a současně se vyhýbá areálu ČKD i chráněnému ložisku. Náklady by měly činit kolem jedné miliardy korun, termíny i souhlas ministerstva dopravy jsou však nejisté.