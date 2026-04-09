Polidštění Mírové. Největší sídliště v Rychnově dostane nové náměstí

Tomáš Hejtmánek
  16:22aktualizováno  16:22
Vadnoucí zeleň, chodník z betonových panelů a řada nejrůznějších kontejnerů. Centrální část největšího sídliště v Rychnově nad Kněžnou jako by zamrzla v minulém století. Mírová už se však proměňuje. S rozpočtem 24 milionů korun jde o jednu z letošních největších investic města.
Obyvatelé sídliště Mírová v Rychnově nad Kněžnou získají přívětivější náměstí. (23. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Revitalizace Lidického náměstí v Rychnově nad Kněžnou
Rekonstrukce Lidického náměstí na rychnovském sídlišti Mírová (23. února 2026)
Dřevorubci a bagry se už v lednu pustili do prvních prací na přestavbě Lidického náměstí. Do konce srpna jej chce Rychnov nad Kněžnou proměnit na moderní místo pro setkávání.

„Zlidštění náměstí“ si vynutili místní v petici před osmi lety. Děti, které si tehdy hrály na skromném hřišti za drátěným plotem uprostřed trávníku, už sice dnes spíše navštěvují přilehlou restauraci, ale Rychnovští se dočkali.

„Bude to asi lepší pro starší, protože ti tady vždycky zakopávali. I děti si budou mít kde hrát, bude to příjemnější prostředí,“ míní Dagmar Gunarová.

„Hlavně, aby tam byly nějaké prvky pro děti, protože teď to nebylo nic moc,“ přidává se Michaela, která podél staveniště tlačí kočárek.

Dělníci provedou kompletní rekonstrukci náměstí. Kromě viditelných částí vymění rozvody osvětlení nebo dešťovou kanalizaci. Práce měly původně začít už na podzim, ale město je odložilo, aby sídliště nebylo přes Vánoce rozkopané. V lednu se začalo s kácením.

„Kompletně vyměníme veškeré povrchy. Položí se nová dlažba, vymění zeleň, v některých částech bude mlatový povrch, jinde nový asfalt. Práce jsou rozděleny do pěti etap a po celou dobu bude prostor přístupný veřejnosti včetně všech služeb,“ říká místostarostka Rychnova nad Kněžnou Dana Spejchalová (Nezávislí za Rychnov).

O úpravu si řekla petice

Přestavbu náměstí žádali v roce 2018 místní v petici, která nasbírala přes 400 podpisů. Radnice si tehdy nechala a náměstí zpracovat studii, kterou mohli obyvatelé v roce 2020 připomínkovat. Až po shodě s veřejností město vypsalo veřejnou soutěž na projektovou dokumentaci. Stavební povolení získala radnice teprve loni.

„Na poslední chvíli jsme ještě museli zapracovat požadavky ohledně zeleně, které vzešly ze setkání s architekty loni v červnu,“ vysvětluje Spejchalová.

Lidé si tehdy stěžovali na masivní kácení stromů, dolů šla veškerá zeleň na náměstí. Radnice se kvůli nesouhlasu místních zavázala, že k výsadbě použije největší stromy, které lze pořídit.

„Určitě to bude hezké, ale je mi líto vzrostlých stromů, které musely jít pryč,“ připomíná Jana Musilová, která má podnik na okraji náměstí.

Přehledné prostředí, říká architekt

Podle architekta Tomáše Haroma nebyla původní podoba Lidického náměstí už roky funkční. Zeleň město sázelo bez konceptu a když prostor zarostl, už se nedal používat. Sloužil jen jako pohledová kulisa panelákového sídliště.

„Naším cílem bylo vytvořit přehledné, bezpečné a atraktivní prostředí s kvalitními pobytovými plochami. Chtěli jsme zlepšit pěší prostupnost, upravit dopravu a kultivovat zeleň. Základem urbanistického řešení je severojižní kompoziční osa spojující prostor mezi objekty občanské vybavenosti. Osa se prodlužuje na sever k novému vstupu do lokality a na jih k parkovišti s výraznou vstupní bránou. Návrh počítá s možností dalšího prodloužení osy směrem k centru i k ulici Mírová,“ vysvětluje koncept náměstí Tomáš Harom.

Na náměstí se změní parkovací místa, přibudou cyklostojany a sběrná hnízda na odpady. Stavbaři vybudují také obslužnou komunikaci k trafostanici, kam se přesunou parkovací stání pro invalidy. Pobytová část náměstí bude zahrnovat nejen atypicky řešené dětské hřiště s pískovištěm a mlhovištěm, ale také pergolu, altán či houpací lavičku.

„Revitalizací náměstí dojde ke zkvalitnění a zpřehlednění pobytových ploch a ke zlepšení pěších propojení. Obnova sadových úprav spočívá ve výsadbě nových stromů a keřů, založení nových trávníků a v modelaci terénu do podoby menších kopečků s kvetoucími lučními trávníky,“ uvedl Jan Najman z městského odboru správy nemovitostí.

Proměny se dočká také pěší zóna mezi obchody propojující hlavní silnici s náměstím. Před obchody se objeví zastřešené loubí, které umožní krytý průchod i rozšíření služeb. Pergola navíc počítá s možností oprav komerčních objektů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.