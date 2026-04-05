Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem. Jeden z hasičů se zranil. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Práci jim komplikoval silný vítr, informovali na síti X. Hasiči se o požáru dozvěděli v 15:47 a okolo 18:00 jej dostali pod kontrolu.
Les hořel mezi obcemi Dolany a Čáslavky. "Vrtulník vzlétl na první shoz. Na místě evidujeme jednoho zraněného hasiče. V 17:59 byl požár lokalizován," sdělili hasiči..
Nejdříve hořelo na ploše 400 krát 400 metrů, vlivem větru se požár rozšířil na rozlohu zhruba 1,5 hektaru. "Velitel zásahu si na místo vyžádal vrtulník k leteckému hašení," sdělila krátce po 17:00 mluvčí krajských hasičů Zuzana Strouhalová. V dosahu požáru nejsou žádná obytná stavení.
Vrtulník s tzv. bambivakem, závěsným skládacím vakem pod vrtulníkem, slouží k leteckému hašení, zejména lesních požárů.