Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem, který provedl 18 shozů. Jeden z hasičů se zranil. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Práci jim komplikoval silný vítr, informovali na síti X. Hasiči se o požáru dozvěděli v 15:47, okolo 18:00 jej dostali pod kontrolu a v 19:11 uhasili.
Les hořel mezi obcemi Dolany a Čáslavky. "Místo události bylo předáno majiteli. Jednotka Dolany a Jezbiny se prostřídají na dohlídce požářiště která bude trvat do tří hodin ráno," sdělili večer hasiči.
Nejdříve hořelo na ploše 400 krát 400 metrů, vlivem větru se požár rozšířil na rozlohu zhruba 1,5 hektaru. "Velitel zásahu si na místo vyžádal vrtulník k leteckému hašení," sdělila krátce po 17:00 mluvčí krajských hasičů Zuzana Strouhalová. V dosahu požáru nejsou žádná obytná stavení.
Vrtulník s tzv. bambivakem, závěsným skládacím vakem pod vrtulníkem, slouží k leteckému hašení, zejména lesních požárů.