Silný vítr komplikuje hašení požáru lesa u Dolan na Náchodsku

U obce Dolany na Náchodsku hoří les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojuje deset jednotek hasičů, povolali také vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Práci jim komplikuje silný vítr, informovali v 17:00 na sociální síti X. Do té doby nebyl nikdo zraněn. Požár byl nahlášen v 15:47.
"Jedná se o požár lesa mezi obcemi Dolany a Čáslavky. Již nedochází k plamennému hoření. Požár se rozšířil na rozlohu zhruba 1,5 hektaru. Velitel zásahu si na místo vyžádal vrtulník k leteckému hašení," sdělila krátce po 17:00 mluvčí krajských hasičů Zuzana Strouhalová. V dosahu požáru nejsou žádná obytná stavení.
Vrtulník s tzv. bambivakem, závěsným skládacím vakem pod vrtulníkem, slouží k leteckému hašení, zejména lesních požárů.