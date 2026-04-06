Silný vítr rozšířil požár lesa u Choustníkova Hradiště na jeden hektar

U Choustníkova Hradiště na Trutnovsku dnes odpoledne hořel les. Příčinou byl pád elektrického vedení. Vlivem silného větru se požár rozšířil na rozlohu okolo jednoho hektaru, vyplynulo z informací hasičů na sociální síti X. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů, nikomu se nic nestalo. O velikonočním víkendu v Královéhradeckém kraji nejde o jediný požár v lesním porostu, který rozšířil silný vítr.
V neděli hořel les také u Dolan na Náchodsku. S tímto požárem bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem, který provedl 18 shozů. Jeden z hasičů se zranil. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Vlivem větru se požár rozšířil na rozlohu zhruba 1,5 hektaru.