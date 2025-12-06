Zmatky v Trutnově. Veletoče ministerstva přinutily přesunout ohňostroj k Uffu

Ani Bojiště, ani Krakonošovo náměstí. Trutnov nakonec ohňostroj o silvestrovských oslavách přesune ke společenskému centru Uffo. Silvestr zkomplikovaly veletoče ministerstva. Ke změnám donutila město novela zákona o pyrotechnice.

Jako v nepovedené komedii si musí připadat trutnovská radnice. Krátce poté, co v reakci na novelu zákona omezující používání pyrotechniky na veřejných místech oznámila přesun silvestrovských oslav z Bojiště na Krakonošovo náměstí, aktualizovalo ministerstvo zemědělství mapu lokalit se zákazem pyrotechniky, v níž už Bojiště překvapivě není.

Naopak se tam objevilo hlavní náměstí. Trutnov se nakonec rozhodl pro třetí možnost, novoroční oslavy s ohňostrojem přesune před společenské centrum Uffo.

Není to přitom dlouho, co Trutnov silvestrovské oslavy z Krakonošova náměstí přestěhoval do festivalového areálu na Bojišti. Nový rok tam okresní město vítalo loni i předloni. Program pro rodiny s dětmi vrcholil půlnočním ohňostrojem.

Letos radnice přišla s novým formátem. Ke změně ji donutila novela zákona o pyrotechnice, která platí od 1. prosince a která vytyčila po republice místa se zákazem zábavní pyrotechniky. V zakázané zóně se objevil také amfiteátr, domov festivalů TrutnOFF a Obscene Extreme.

„Od přesunu na Bojiště před dvěma lety jsme si slibovali především vyšší bezpečnost. Odpaliště bylo dostatečně daleko od lidí a zároveň jsme v uzavřeném areálu dokázali lépe ohlídat vstup osob bez vlastní pyrotechniky. Řada Trutnováků se s touto změnou neztotožnila a letošní návrat ohňostroje na Krakonošovo náměstí uvítá,“ vysvětloval před pár dny starosta Michal Rosa (ODS).

To však ještě netušil, že na konci listopadu ministerstvo zemědělství vydá aktualizovanou verzi mapy.

Podobné akce město připravuje v předstihu, střelmistr je objednán půl roku dopředu a jakékoli změny na poslední chvíli vše komplikují. Radnice se nakonec rozhodla pro třetí variantu, novoroční oslavy budou před kulturním centrem Uffo na náměstí Republiky.

„Letos jsme ještě oslavy chtěli nechat na Bojišti a v příštím roce se zabývat tím, jestli v tom vůbec pokračovat, a když ano, tak kde. Když se ukázalo, že na náměstí ohňostroj být nemůže, řekli jsme si, že zkusíme Uffo, kde tomu zákon nebrání. Věříme, že to bude dobrá volba,“ uvedl Rosa.

Včely už ministerstvo netrápí

Náměstí Republiky je podle něj vhodnější i kvůli bezpečnostnímu odstupu, který je potřeba při odpalování dodržet.

„To byl jeden z důvodů, proč jsme ohňostroj stěhovali na Bojiště,“ poznamenal starosta. Původní program počítal se zážitkovou stezkou s oživlými trutnovskými postavami, videomappingem a s půlnočním ohňostrojem.

Novela zákona zakazuje používání hlučné a nebezpečné pyrotechniky v okolí nemocnic, domovů pro seniory, útulků, záchranných stanic, zoologických zahrad a chovů zvířat.

„Pyrotechnika způsobuje každoročně psům, ale i řadě hospodářských zvířat mnoho problémů. Máme zaznamenané případy předčasných porodů mrtvých telat po odpálení hlasité pyrotechniky v okolí zemědělských podniků,“ uvedl končící ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Bojiště se do výčtu dostalo, protože hned za plotem je včelstvo. To však nyní už ministerstvo netrápí. Nové znění zákona umožňuje od prosince prodej pyrotechniky pouze v kamenných prodejnách, posiluje pravomoci obcí, které mohou omezit nebo zakázat používání na svém území, nebo stanovuje nová pravidla pro oznamování ohňostrojů.

Proč ne až od ledna, aby byl čas na přípravu?

Novelu zákona, připravenou ministerstvem zemědělství a ministerstvem průmyslu a obchodu, na jaře projednali poslanci, v červenci ji schválil Senát, platit začala tento týden. Načasování považuje trutnovský starosta za nešťastné.

„Proti omezování pyrotechniky v principu nic nemám, ale zavést to od začátku prosince, kdy většina měst má ohňostroje objednané a zaplacené, je zvláštní. Bylo to strašně rychlé. Kdyby novela začala platit od ledna, všichni by měli rok na to se s tím vypořádat,“ domnívá se Michal Rosa.

Společenské centrum Uffo v Trutnově.

Trutnov patří mezi města, která se zatím klasického ohňostroje nevzdala. Podle radnice se tak snižuje pravděpodobnost, že místní budou odpalovat menší soukromé.

„Věřím, že jeden koordinovaný ohňostroj je vždy lepší než mnoho malých domácích, které mohou být nebezpečné a zanechávají v ulicích nepořádek,“ uvedl Rosa.

Po Novém roce chce město uspořádat anketu a zjistit, jaké představy má o místu, termínu a formátu novoročních oslav veřejnost. Zaznívají i názory, že by bylo lepší uspořádat je až 1. ledna navečer tak jako třeba v Hradci Králové.

Letos bez videomappingu

Podoba silvestrovských oslav se stala také předmětem diskusí na sociálních sítích. Debata se vedla hlavně o tom, zda vítat nový rok s ohňostrojem, nebo bez něj. „Zrušte to úplně. Videomapping na radnici s hudbou bude stačit,“ uvedl Jan Dolenský.

„Podle mě je horší, když se to zruší, protože pak to bude každý pálit sám a všude. A bude o to větší hluk a bordel,“ napsala Alena Mišovičová.

Novoroční oslavou vyvrcholí Trutnovské Vánoce, které začaly první adventní neděli rozsvícením stromu na Krakonošově náměstí. Právě historické náměstí bude centrem většiny akcí.

Od 12. do 21. prosince tu budou trhy, několik koncertů, ale také zabíjačkové hody, alpský průvod čertů Krampuslauf nebo víkend s řemesly. Od konce listopadu je před Uffem umělá ledová plocha, otevřená zůstane do 4. ledna. Poslední adventní neděli novocirkusový soubor Bratři v tricku uvede v Uffu vánoční grotesku Hej, mistře!

„Ve středu 31. prosince nabídneme od 13 do 15:30 hodin zážitkovou stezku plnou oživlých trutnovských bytostí. Večer se můžete těšit na ohňostroj před budovou společenského centra Uffo, který začne přesně o půlnoci. Odpalovat se bude z parkoviště vedle budovy okresního soudu, které bude za tímto účelem vyparkované. Náhradní parkování bude zajištěno v podzemní garáži pod Uffem. Po dobu ohňostroje bude pro dopravu uzavřena část náměstí Republiky a Nové ulice,“ sdělila ve středu odpoledne Renáta Tommová z Městského úřadu Trutnov.

Radnice také uvedla, že z technických důvodů nebude možné před budovou Uffa provést videomapping. „Omlouváme se všem, kteří se na něj těšili. Věříme, že v příštím roce už nabídneme dostatečně včas přesnou podobu silvestrovských oslav beze změn na poslední chvíli. Děkujeme za trpělivost a těšíme se na společné přivítání roku 2026,“ poznamenala Tommová.

