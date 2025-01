Skiareál Janovičky spustil provoz, vlekaři lákají i na večerní lyžování

Provozní doba je až do odvolání od 9 do 16 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu je večerní lyžování od 18 do 21 hodin.

Kdo si chce zablbnout, na sjezdovce je umístěná překážka. Areál je vhodný i pro děti. „Máme za sebou 37 hodin práce a 74 hodin zasněžování. Na svahu je okolo 20 až 40 centimetrů sněhu. Kopec pro vás nachystal Luky, Slávek, Hektor, Kuba, Martin Jugy a Zbynďa. Těší se na vás kompletní tým Lyžařského areálu Janovičky,“ uvedli správci areálu na Facebooku.

Už 1. ledna vlekaři uváděli, že udělají maximum, aby připravili dostatek sněhu a mohli odstartovat sezónu.

Malý, ale tradiční skiareál převzal před třemi lety Jakub Šafář z Martínkovic s rodinou. „Myšlenka provozovat lyžařský vlek vznikla už dávno. Vleky jsou mojí zálibou už odmala, kdy jsem s rodiči jezdil třeba i v létě koukat po areálech a sjezdovkách nebo v zimě na dvorku stavěl miniareály na bobování. Poslední dobou jsem se snažil každou zimu trávit někde na horách a pak se objevila tahle neopakovatelná příležitost. Celou věc jsme probrali doma a nakonec se rozhodli do toho jít,“ uvedl před dvěma lety v rozhovoru pro MF DNES.