SkiResort Černá hora - Pec nabírá zaměstnance na zimní sezonu

Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec zahájil nábor zaměstnanců pro zimní sezonu. Počet zaměstnanců každoročně zvyšuje o stovky pracovních pozic v provozu skiareálů, lyžařské škole a službách nebo v gastronomii. Předpokládané zahájení sezony je o posledním listopadovém víkendu, sdělila dnes ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Podle ní je obtížnější nábor zaměstnanců do restaurací a barů a na některé odbornější pozice, například do servisu lyží, kol a elektrokol.
"U specializovaných profesí se proto snažíme tam, kde je to možné, nabízet celoroční pracovní uplatnění," uvedla Plchová.
Pracovní místa SkiResort nabízí podle konkrétní profese v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou, Černém Dole, Velké Úpě nebo Svobodě nad Úpou. Vedle sezonních pracovních poměrů jsou mezi aktuálními nabídkami i pozice s možností dlouhodobé či celoroční spolupráce, těch je ale menšina.
Společnost MEGA PLUS, která zajišťuje provoz pěti areálů SkiResortu, má celoročně přibližně 120 zaměstnanců, v zimní sezoně jich má zhruba 200. Společnost SkiResort Live, která provozuje lyžařské školy, půjčovny a servis, zaměstnává celoročně přibližně 40 lidí a na zimní sezonu nabírá dalších zhruba 350 pracovníků. V restauracích a barech SkiResortu, které provozuje SkiResort Gastro, pak pracuje celoročně kolem 20 zaměstnanců, přičemž v zimě nabírá ještě zhruba 80 sezonních zaměstnanců.
"Celoročně pracuje napříč SkiResortem okolo 180 lidí, přičemž v zimní sezoně jejich počet roste až k 700," řekla ČTK Plchová.
U sezonních pozic hraje při rozhodování uchazečů o místě podle Plchové hlavní roli výše mzdy, důležité jsou také další podmínky. "Nabízíme například možnost zaměstnaneckého ubytování, zvýhodněné stravování, celoroční skipas nebo u vybraných profesí pracovní oblečení. Právě kombinace mzdy a těchto benefitů je při náboru v horském prostředí velmi důležitá. Pozitivně hodnotíme fakt, že se nám na řadu pozic hlásí zaměstnanci opakovaně," sdělila mluvčí.
Největší zájem bývá o pozice, které jsou přímo spojené se sportem a pobytem na horách, například o místa instruktorů lyžování a snowboardingu. O ně mají zájem především mladí a studenti, kteří hledají sezonní práci nebo brigádu. "V gastronomii patří mezi atraktivnější pozice například barman, mimo jiné díky dynamickému provozu a prostředí horského resortu," uvedla Plchová. Více informací k nabídkám práce ve SkiResortu lze najít na webu.
Východokrkonošský SkiResort zahrnuje lyžařské areály Černá hora, Pec pod Sněžkou, Černý důl, Velká Úpa a Svoboda nad Úpou. Na jeden skipas SkiResortu lze za plného provozu v šesti areálech, tedy včetně areálu na Malé Úpě, lyžovat na celkem 50 kilometrech sjezdovek.