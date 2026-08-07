Skláři v Deštném taví sklo dřevem, součástí festivalu je i dražba výrobků

V Deštném v Orlických horách na Rychnovsku začíná 35. ročník festivalu Tavení skla dřevem. Své umění na něm předvedou čtyři desítky sklářů z celého Česka. ČTK to dnes řekl Bohumír Dragoun z týmu pořadatelů. Součástí akce je doprovodný program včetně koncertů. Pořadatelé očekávají do neděle přes 2000 návštěvníků, podobně jako loni.
Návštěvníci uvidí tavbu skla dřevem tradičními postupy v replice historické sklářské pece, práci sklářů pod širým nebem i další sklářské techniky. "Kolem sklářské pece se pohybuje okolo 60 lidí, z nichž je 40 sklářů a asi 20 topičů, někteří skláři zaskakují i jako topiči," řekl ČTK Dragoun.
Pec v areálu Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v centru horského střediska je replikou barokní pece, které se v minulosti v Orlických horách používaly. V areálu muzea je nově přes dva metry vysoká plastika symbolizující spojení dřeva, ohně a skla. "Je to štípnutý jasanový kmen, nikoli řezaný či ohoblovaný. K tomu je přidělaný velký litý kus skla o hmotnosti asi 25 kilogramů," uvedl Dragoun.
V sobotu se areál muzea otevře návštěvníkům v 10:00. Festival završí v neděli dopoledne veřejná dražba zhotovených výrobků. Novinkou letošního ročníku je sobotní veřejná dražba.
Sklářskou pec Magdaléna topiči zažehli ve středu 5. srpna, aby na víkend dosáhli požadované teploty a podmínek. Vlna veder, která v uplynulých dnech zasáhla Česko, práci topičů a sklářů v Deštném zásadně nezkomplikovala. "Kupodivu nám to vyšlo tak, že pouze středa byla trošku parnější. V peci byla ale teplota ještě nízká, takže to nebylo tak strašné, jak jsme čekali. Teď už je chladněji, je okolo 25 stupňů a fouká příjemný chladný vítr, takže je to v pohodě," řekl dnes před polednem Dragoun ČTK.
Návštěvníci mohou v Deštném vidět výrobu barevného skla, které vyráběly poslední orlickohorské sklárny ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století, ale i staršího takzvaného lesního skla, tedy replik převážně středověkého či renesančního skla. "Skláři budou vyrábět jednak klasické zelené lesní sklo, které odkazuje na dávnou sklářskou tradici Orlických hor z 15. a 16. století, a potom jdeme do připomínky slavného období sklářství 19. století, kdy budeme vyrábět repliky i místních výrobků posledních dvou hutí Karolína a Anenská huť," řekl Dragoun.
Technologický postup tavení skla dřevem má v Orlických horách více než pětisetletou tradici. Oblast dnešního horského střediska Deštné patřila v minulosti k hlavním pilířům sklářství v regionu. Zánik horských skláren a tradiční výroby spadá do počátku minulého století a souvisí s nástupem účinnějších technologií využívajících plyn a uhlí.