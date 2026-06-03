Rekonstrukce sice skončila loni v srpnu a přístavbu stavbaři dokončili v říjnu, avšak kvůli námitkám souseda město nemůže objekt zkolaudovat.
Královéhradecký kraj stále řeší jeho odvolání a podezření z podjatosti úředníků. Město přesto věří, že se podaří provoz obnovit od září.
„Máme připravenou i záložní variantu, kdyby byla nutnost posílat děti dál mimo areál Malšovy Lhoty, ale já věřím, že to nebude potřeba,“ poznamenala primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).
Vedení města se chce ve druhé polovině června setkat s rodiči školáků, aby je informovalo o vývoji situace. Zatím však není vyřízené ani odvolání souseda proti stavebnímu povolení, které řeší Královéhradecký kraj.
„Paní ředitelka nám vzkázala, že na rodičovském setkání příští týden nemáme očekávat informace o tom, kdy se vrátíme do školy. Doufáme, že na konci června se dozvíme více,“ uvedla matka jednoho z žáků Petra Müllerová.
Radnice by ráda se sousedem diskutovala
Soused si stěžuje, že byl opomenutým účastníkem řízení a kritizuje zejména dopravní napojení stavby. Radnice už dříve uvedla, že dopravní řešení plánuje v další etapě a je vázané na demolici nevyužívaného objektu v areálu školy, kde město chce stavět novou budovu školky.
To však vyžadovalo schválení nového územního plánu, který Hradec vydal letos na jaře. „Probíhá řízení na demolici objektu. Procesy běží dál a my plníme závazek, který jsme si schválili na zastupitelstvu, že projekt budeme posouvat dál,“ sdělila primátorka.
Podle Springerové má město připravenou jak finální dopravní variantu, tak i provizorní řešení při současné podobě areálu. Radnice by o nich ráda diskutovala i se sousedem, aby odblokovala jeho připomínky, které kolaudaci brání.
„Dopravní řešení máme ve fázi studie. Ještě v červnu chceme zadat zakázku na projektovou dokumentaci,“ doplnil investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).
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29. července 2025