Školku Podzámčí v H. Králové postaví Stako za 131 mil., tedy 79 pct předpokladu

Mateřskou školu Podzámčí II s komunitním ekocentrem v Hradci Králové by měla postavit hradecká stavební společnost Stako. V tendru nabídla cenu 131,2 milionu korun bez DPH, což je 79 procent ceny předpokládané před soutěží. O zakázku, kterou město vypsalo v polovině července, se ucházelo osm subjektů. Vítěze soutěže v pondělí schválila rada města. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková. Odhadovanou cenu chystané školky v minulém volebním období kritizovala opozice jako vysokou.
Škola ve čtvrti Moravské Předměstí bude až pro 100 dětí a podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) významně posílí kapacity předškolního vzdělávání v části města s velkou bytovou výstavbou. Pro financování stavby město počítá s podporou z evropského programu IROP, předpokládaná dotace by mohla pokrýt až polovinu nákladů. Součástí projektu je také vývařovna pro novou i stávající Mateřskou školu Podzámčí a rozsáhlé úpravy okolí.
Projekt školky klade podle radnice důraz na udržitelnost a kvalitní architekturu, je navržený jako energeticky pasivní stavba. "Počítáme s přírodními materiály, zelenou střechou i částečně popínavou fasádou, které zlepší mikroklima v lokalitě. Součástí je také parkování ze speciální zatravňovací dlažby, zahrada s herními prvky a samostatné ekocentrum kombinující zelenou střechu s fotovoltaikou," uvedl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09). Dílo by mělo být hotové v roce 2028.
Stavba Mateřské školy Podzámčí II patří mezi současné investiční priority magistrátu. Dalšími jsou stavba denního stacionáře v Třebši a rozsáhlá přestavba Základní školy a Základní umělecké školy Habrmanova. Na investice má město úvěr 700 milionů korun.
Do městských mateřských škol bylo letos zapsáno 747 dětí po loňských 836. Úbytek podle radnice souvisel s poklesem porodnosti. "Demografický pokles můžeme brát také jako příležitost vedoucí ke snížení počtu dětí ve třídách, přijímání dětí mladších tří let a vytvoření příjemnějšího a komfortnějšího prostředí pro rozvoj našich školkových dětí," uvedla dříve primátorka. Celkem má Hradec Králové 21 mateřských škol, které po městě působí na 33 pracovištích. Kapacita všech městských školek je zhruba 3000 míst.