Ve školkách není dost míst, dětská skupina vznikne i v kontejnerové budově

Příští rok na podzim plánuje město Hořice otevřít dětskou skupinu pro 24 dětí od jednoho do tří let. Zázemí najde v kontejnerové budově, která za 25 milionů korun vznikne na okraji města u vlakového nádraží. Právě v této lokalitě roste nejvíc rodinných domů.

V Hořicích jsou čtyři mateřské školy pro celkem 340 dětí. V posledních letech se však na všechny zájemce při zápisech nedostává. „Největší převis jsme zaznamenali před čtyřmi lety, kdy nezbylo místo pro třicet dětí. Museli jsme to řešit výjimkami z počtu dětí ve třídách, což nepřináší komfort pro rodiče ani pro pedagogy. Nedařilo se nám umístit tříleté děti, natož dvouleté,“ přiznává hořická místostarosta Jana Bouzková (nestraník, Šance pro rozvoj).

Poptávku po školkách může ještě zvýšit dálnice D35, která do roku 2025 propojí Hořice s Hradcem Králové. Díky ní se podkrkonošské město stane pro mladé rodiny ještě atraktivnější.

Zázemí pro děti z nové obytné zóny

Podle některých rodičů je nedostatek míst na Hořicku dlouhodobou záležitostí. „Už před deseti lety jsem měla problém s umístěním dcery. Odmítli nás ve všech čtyřech hořických školkách i v Dobré Vodě, Chodovicích a Jeřicích. Od té doby se bohužel situace nezlepšila,“ uvedla na sociálních sítích Olga Košťálová.

Dětská skupina nemá hořickým mateřským školám konkurovat, ale doplnit je. „Myslím si, že v budoucnu bude na rodiče ještě větší tlak, aby se vraceli do práce dřív, než tomu je teď,“ poznamenává Bouzková. Zázemí Hořice vybudují na městském pozemku na křižovatce ulic Zborovské a Karla Kofránka. U vlakového nádraží radnice připravuje pozemky pro stavbu rodinných domů, stěhují se sem zejména rodiny s dětmi.

„Tak jako v 70. letech vzniklo v Hořicích sídliště Pod Lipou a současně tam byla postavena mateřská škola, i zde roste nová obytná zóna, kde by vzdělávací zařízení pro nejmenší děti mělo být,“ uvádí místostarostka.

Město dokončuje projektovou dokumentaci, jednopodlažní kontejnerová budova pojme 24 dětí. Projekt počítá s možností rozšíření o další pavilon, pokud by to v dalších letech bylo potřeba. „Pro kontejnerový typ jsme se rozhodli jednak kvůli velkému tlaku na rychlost zpracování a podání dotační žádosti, jednak nám to umožní doplnit další objekt, například stravovací provoz,“ vysvětluje Jana Bouzková.

V červnu bude záměr schvalovat zastupitelstvo, poté město zažádá o dotaci z Národního plánu obnovy, která by mohla pokrýt až 90 procent nákladů. Stavět se má ještě letos. „Chtěli bychom, aby příští rok touto dobou byla stavba hotová, a ideálně na podzim bychom rádi zahájili provoz,“ naznačuje hořická místostarostka.

Přistěhují se noví zaměstnanci s rodinou

Dětské skupiny jsou hlavně pro děti mladší tří let, umožňují rodičům na mateřské dovolené dřívější návrat do zaměstnání. Běžně v nich však bývají i starší děti do šesti let, které věkově patří do mateřské školy. Provozovatelé mají nárok na příspěvek od státu.

Dětské skupiny zřizují i mnohem menší obce. Loni v září spustila provoz Dobrá Voda u Hořic, kde žije na 600 obyvatel. Zdejší mateřská škola má místo pro 49 dětí, ale nestačí to. Skupina pro 12 dětí sídlí ve zrekonstruovaném bytě domovníka v přízemí základní školy.

Ke stejnému kroku se překvapivě rozhodl také Tetín na Jičínsku. Vesnice s pouhými 162 obyvateli přitom nemá ani mateřskou školu. Dětská skupina s kapacitou 25 dětí bude zřízena v přistavěném patře obecního úřadu. Důvodem je příchod dodavatele strojního vybavení dílen společnosti Procarosa, jenž v obci vybuduje logistikou halu a předpokládá, že bude nabírat zaměstnance.

„Pokud chceme, aby u nás působily firmy a stavěly se další rodinné domy, potřebujeme dětskou skupinu,“ říká starosta Tetína Matěj Hlavatý (STAN). Rekonstrukce úřadu by měla být hotova do dvou let, obec nabídne místo organizaci, která dětské skupiny provozuje.

Vnímáme ohlasy rodičů, zní v Hradci

Nedostatek míst a vyšší poptávka od rodičů, to jsou důvody, proč dětské skupiny hodlá zřídit také Hradec Králové. Díky dotacím plánuje v Třebši a Malšovicích postavit dva modulární objekty celkem pro 72 dětí.

„Vnímáme ohlasy rodičů, kteří, ať už z pracovních, nebo jiných důvodů, potřebují umístit do mateřské školy děti mladší tří let. Mateřské školy zřizované městem pro tyto děti nestačí,“ uvádí primátorka Pavlína Springerová (HDK).

V Třebši skupina vznikne na místě bývalého kina, které půjde k zemi. V Malšovicích město počítá s umístěním 48 dětí, zázemí postaví na městském pozemku vedle nízkoprahového centra Klídek. Po pěti letech ji lze změnit na mateřskou školu.