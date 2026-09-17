Smír ve sporu o spad listí v Chlumci n. Cidlinou budou řešit až noví zastupitelé

Autor: ČTK
  16:33aktualizováno  16:33
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Finanční smír ve sporu o spad a úklid listí z městské aleje v Chlumci nad Cidlinou na Hradecku na soukromou zahradu bude řešit až nové zastupitelstvo vzešlé z říjnových voleb. Nynější zastupitelé ve středu na posledním jednání před volbami k věci usnesení nepřijali. Nechtěli rozhodnutím o případné platbě majitelům zahrady zavázat nové zastupitelstvo. ČTK to dnes řekl starosta Vladan Kárník (Nezávislí pro Chlumec). Spor o padání listí a jeho úklid mezi manželi Blankou a Oldřichem Popkovými a městem trvá u soudů přes devět let.

Při posledním jednání před soudem letos v srpnu navrhl odvolací Krajský soud v Hradci Králové stranám smír s finanční kompenzací majitelům zahrady. Ti následně navrhli částku půl milionu korun. Soud město vyzval k projednání záležitosti co nejdříve.

"Podali jsme informaci, materiál zápisu od soudu byl k dispozici všem zastupitelům. Rozhodli se, že rozhodnutí ponechají na nových zastupitelích. Soud budeme informovat, že zastupitelstvo nemělo vůli rozhodnout," uvedl starosta. Ustavující zasedání zastupitelstva vzešlého z voleb by mělo být v listopadu. Věcí by se tak noví zastupitelé podle starosty mohli zabývat na dalším zasedání v prosinci.

Původní rozsudky, aby radnice zajistila pravidelný úklid listí, květů a nažek padajících na soukromou zahradu z javorového stromořadí na městském pozemku, zrušil v roce 2023 Nejvyšší soud (NS). Okresní soud v Hradci Králové následně v listopadu 2024 žalobu Popkových zamítl a ti se pak odvolali ke krajskému soudu, u něhož je kauza nyní.

Majitelé zahrady tvrdí, že na jejich okrasnou zahradu padá nadměrné množství listí. Radnice to odmítá, podle města jsou stromy v místě desítky let a padání listí z nich je přiměřené místním poměrům. Podle soudce Jana Fifky je však složité stanovit hranici normálního spadu listí. V srpnu proto vyzval ke smíru s finanční kompenzací pro majitele zahrady, kterou jako řešení připustil i Nejvyšší soud. Spor by tím definitivně skončil.

Původně žalobci jako jednorázovou kompenzaci připouštěli částku 2,38 milionu korun, kterou vypočítali jako náklady úklidu firmou po dobu 17 let, tedy po dobu odhadované životnosti stromů. Taková suma je však podle soudce mimo realitu, když překračuje i hodnotu pozemku zahrady. Ke zvážení stranám dal soudce částku na úrovni 300.000 korun.

Podle zrušeného rozsudku měla radnice zajistit úklid zahrady jednou měsíčně od března do září. V říjnu a listopadu, tedy v době zvýšeného spadu listí, dvakrát měsíčně. Důkladnější úklid majitel vymáhal i v exekučním řízení. Starosta dříve uvedl, že sbírání listí a nažek úplně dočista není technicky proveditelné. Naposledy město zahradu Popkovým podle starosty uklízelo loni na podzim.

Radnice v minulosti uvažovala také o tom, že by nechala zhruba 70 let staré javory pokácet. Úřady ochrany přírody to však nepovolily. Z podobných důvodů nepřipadá v úvahu ani výraznější ořezání korun stromů.

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