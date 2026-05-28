Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení

Tomáš Hejtmánek
  10:02aktualizováno  10:02
V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí loni v září rezignoval a s ním i celá rada města. Zastupitelé obratem zvolili nové vedení, slabá koalice je však závislá na hlasech Tuzarových lidí.
Městský úřad ve Smiřicích | foto: Facebook Starosta Smiřic informuje

Tuzar vedl Smiřice od roku 2002. Že současná koalice pro řízení města není nikterak komfortní, ukazuje výsledek posledního zastupitelstva, které se konalo minulé pondělí. Zastupitelé se neshodli ani na tak banální věci, jako je oprava toalet na prvním stupni smiřické základní školy.

„Jsou tu dvě extrémní frakce. Když něco vymyslí jedna, druhá to nechce přijmout. Dva opoziční zastupitelé nám to shodili, protože s tím nesouhlasili,“ popsal situaci v zastupitelstvu starosta Pavel Seidl (Smiřice, Rodov, Trotina náš domov), který Smiřice vede od loňského září.

Ve svém nepravidelném facebookovém reportu Starosta Smiřic informuje uvedl, že nezávislé výběrové řízení organizované Sdružením místních samospráv bylo některými zastupiteli zpochybňováno ve snaze prosadit firmu, která se do řízení vůbec nepřihlásila.

Kvůli tomu, že prázdniny jsou již za dveřmi a stavební úpravy měly proběhnout v době, kdy jsou děti doma, se práce nejspíš o rok odloží.

Radary už zpomalují řidiče

Spory mezi bývalým a současným vedením Smiřic se dlouho vedly také o měření rychlosti vozidel na průtahu městem. Zastupitelé, kteří stáli za změnami na radnici, dlouho požadovali, aby město instalovalo na Palackého ulici úsekové radary.

Bývalé vedení to odmítalo a v dopise občanům, který našli obyvatelé Smiřic ve schránkách letos v únoru, vysvětlili, že podle nich nejsou pro město dobrým počinem.

„Instalace radarů totiž zruší omezení rychlosti pro nákladní vozidla na 30 kilometrů za hodinu. Toto omezení je důležité zejména v řepné kampani, 2 která trvá téměř půl roku,“ uvedli bývalí členové rady.

Smiřice nakonec radary za 1,8 milionu korun bez daně pořídily. Technici je namontovali na konci dubna a přestože ještě neměří, protože zbývá osadit nové značky a otestovat předávání dat, jejich přítomnost už je ve městě patrná.

„Už dnes vidíme zklidnění dopravy. Zatím se radary testují. Ostrý provoz bychom chtěli spustit do konce června,“ sdělil starosta.

Měřiče budou nejen kontrolovat rychlost, ale odhalí také auta v pátrání. Policii tak systém dokáže upozornit na průjezd kradených vozidel a ještě odeslat fotografii s řidičem. Přestupky bude pro Smiřice vyřizovat, stejně jako třeba pro Blešno na silnici I/11, magistrát v Hradci Králové.

Ať si to řídí sami

K výměně na smiřické radnici došlo loni v září. Podle bývalého starosty Luboše Tuzara však přeskupení sil fakticky nastalo už o víc než rok dříve.

Zatímco původní koalici tvořila Volba pro Smiřice a ODS, novou většinu utvořilo uskupení Smiřice, Rodov, Trotina náš domov s některými zastupiteli za ODS a Volbu pro Smiřice. Bývalé vedení o nich hovoří jako o zrádcích.

„Chtěli v září získat většinu v radě města. My jsme proto rezignovali, ať si to vezmou i s funkcemi, kde je trestněprávní odpovědnost,“ vysvětlil pro iDNES.cz Tuzar. Další důvody komentovat nechtěl.

Zrušili revitalizaci pivovaru

Svůj pohled bývalí radní přednesli občanům v únorovém dopise. V něm informovali, že nová většina v zastupitelstvu v květnu 2025 zrušila plánovanou revitalizaci zámeckého pivovaru. Smiřice přitom na opravu objektu už měly požádáno o stavební povolení.

Nový starosta postup obhajuje. Podle něj šlo o velký vnitřní rozpor mezi zastupiteli. Projekt měl přijít až na 200 milionů korun, za které měla v městském objektu být restaurace a wellness hotel.

„Věděli jsme, že neexistuje žádný zájemce, který by si to pronajal a provozoval to. Město by investici splácelo 50 let. Celé to vypadalo tak, že město by za velké peníze zrevitalizovalo zámecký areál, z čehož by pak těžily soukromé subjekty, které jsou v dalších budovách,“ vysvětlil Pavel Seidl.

Rozepře nad dětskými skupinami

Podle nové radní Adély Mrózkové (za ODS), jedné ze tří přeběhlíků, neplnilo bývalé vedení dlouhodobě úkoly zadané zastupitelstvem. Naopak podle ní nekriticky zvedalo ruku pro návrhy bývalého starosty.

„Vedení nebylo ochotné ke spolupráci, proto jsme chtěli mít v radě některé zastupitele a podílet se na rozhodnutích. Původně jsme nechtěli, aby pan starosta skončil, ale jeho rozhodnutí respektujeme,“ uvedla Mrózková.

Rozepře vyvolalo třeba zrušení záměru vybudovat prostory pro dětské skupiny pro dvakrát 18 dětí.

„Zakázka už měla vysoutěženého dodavatele, a to včetně rozvazovací podmínky, že v případě, že město nedostane dotaci, nemusí být realizována,“ upozornili bývalí radní. Podle nového vedení to není potřeba, jelikož současné kapacity ve Smiřicích a okolí poptávce dostačují. Navíc dětí ve městě nepřibývá.

Územní plán bude nový

Smiřice také zastavily změnu územního plánu, která měla umožnit výstavbu bytů i hřiště v Rodově. Podle Seidla odborníci radnici doporučili rovnou přijmout zcela nový územní plán. Město už soutěží jeho zpracování.

„To byl další lehký střet, kdy část zastupitelů chtěla jen další úpravy a část nový územní plán, který bude město řešit z nějakého modernějšího pohledu,“ uvedl starosta Pavel Seidl.

