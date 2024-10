Smlouva na úsek D11 k hranicím je po tahanicích uzavřená, stavba začne v pátek

„Po nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS uzavřelo ŘSD smlouvu se zhotovitelem stavby D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR,“ informoval v úterý odpoledne na síti X generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl.

Dálnici postaví sdružení MI Roads, Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt. Podle stavbařů jde o dosud nejnáročnější realizovaný úsek dálnice v Česku. Zahrnuje dva víc než půlkilometrové tunely, 23 dálničních a 5 dalších mostů, 3 mimoúrovňové křižovatky a 10 protihlukových stěn.

„Proletí D11 zlomeno! Všechny komplikace se podařilo zvládnout v rekordním čase. Tato stavba je největší dálniční zakázkou vybíranou ve veřejné soutěži v historii ŘSD,“ připomněl na X ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Úsek dálnice D11 od Trutnova na státní hranici

Zakázku původně získala polská společnost Budimex a stavba měla začít v závěru loňského roku. MI Roads však napadlo původní rozhodnutí s tím, že Budimex neprokázal dostatečné zkušenosti při stavbě tunelů. ŘSD poté polskou firmu vyloučilo a vybralo jako vítěze sdružení kolem MI Roads. To ovšem napadl Budimex. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) však minulý týden vyloučení Budimexu potvrdil. Se zadáním zakázky muselo ŘSD počkat, až rozhodnutí úřad doručí a nabude tak právní moci.

Budimex ovšem dál pokládá svou nabídku za správnou. „Jsme přesvědčeni, že nabídka byla podána v souladu se všemi platnými podmínkami, a jsme plně odhodláni prokázat její platnost všemi dostupnými prostředky,“ uvedla mluvčí společnosti Budimex Diana Zyglewská. Proti rozhodnutí ÚOHS se Budimex může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně.

Úsek D11 z Trutnova na hranici naváže na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou k českým hranicím loni v září a v celé trase až k Baltskému moři letos v létě. Úsek z Trutnova k hranici by měl být podle dosavadních plánů hotový v roce 2027. Přednostně se má dokončit část u hranic, aby bylo možné z polské dálnice, která nyní končí v polích, sjet na české silnice.

Před Trutnovem už je stavební povolení

K posunu došlo tento týden i u posledního zbývajícího úseku D11 mezi Trutnovem a Jaroměří. Na 19,6 kilometru dlouhou část dálnice již ŘSD získalo stavební povolení, které je však zatím nepravomocné. Vykoupeno je přes 90 procent potřebných pozemků.

„Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby délky plánujeme ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku,“ uvedl již dříve Mátl.

Silničáři mají hotový koncept dokumentace pro provedení stavby a podklady k tendru aktuálně finišují. Koncem září vypsali zakázku na kácení dřevin, především v lesích, které musejí dálnici ustoupit. Zájemci mají nabídky podat do 4. listopadu. Je proto možné, že těžební stroje vyjedou na budoucí dálnici ještě letos.

Do konce roku by se měla vypsat také zakázka na archeologický průzkum. ŘSD předpokládá, že stavební práce zahájí v příštím roce a hotovo bude v roce 2028. Po dokončení úseku z Jaroměře do Trutnova bude již D11 kompletní z Prahy až na polské hranice.