Policisté stíhání zahájili ve čtvrtek. Partneři byli podle všeho v době konfliktu silně ovlivněni alkoholem.
„Žena měla při hádce gestikulovat s nožem v ruce, obviněný ji měl uchopit za obě ruce a prudce je strhnout směrem dolů do klína. Během potyčky měla čepel nože proniknout do jejího pravého stehna a způsobit bodné poranění s masivním krvácením,“ přiblížila policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Obviněnému muži hrozí za ublížení na zdraví s následkem smrti až desetileté vězení. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval. Vyšetřování nadále pokračuje.
„Obviněný ženě nezajistil potřebnou lékařskou pomoc, přestože ta by jí s vysokou pravděpodobností mohla zachránit život. Poškozená na následky zranění zemřela,“ doplnila mluvčí.