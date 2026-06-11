Sněhové pole Mapa republiky v Krkonoších zmizelo 4. června, neobvykle brzy

Autor: ČTK
  13:45aktualizováno  13:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Sněhové pole známé jako Mapa republiky, které se na jaře rýsuje na úbočí Studniční hory nad Modrým dolem ve východních Krkonoších, letos odtálo 4. června. Bylo to neobvykle brzy, řekl dnes ČTK mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Podle něj to souvisí s tím, že v uplynulé zimní sezoně bylo v lokalitě nejméně sněhu za 25 let souvislého měření. Loni roztálo sněhové pole 15. června.

Letošní maximum 4,8 metru bylo naměřeno 3. března, kdy tam byla ještě souvislá vrstva sněhu. "Jednalo se o nejnižší hodnotu za dobu měření," řekl ČTK Drahný.

Pracovníci parku 20. května v lokalitě naměřili už jen 2,2 metru sněhu, přičemž sněhové pole mělo rozlohu 850 metrů čtverečních. Letos se navíc sněhové pole podobě meziválečného Československa ani nepřiblížilo. Za ideální situace, jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí, posléze odtává Slovensko, až nakonec zůstávají střední Čechy.

Naměřené maximum sněhu na Mapě republiky podle údajů Správy KRNAP nemusí korespondovat z termínem odtátí sněhu v místě. Nejdříve za dobu měření odtálo sněhové pole v roce 2018, a to již 28. května, přestože naměřené maximum tehdejší zimy 2017/2018 bylo 7,5 metru. Stejně jako letos odtálo sněhové pole Mapa republiky v roce 2017, tedy také 4. června. V tehdejší zimní sezoně 2016/2017 bylo v lokalitě přitom naměřené maximum sněhové vrstvy 9,5 metru. Naopak nejvíce sněhu na Mapě republiky Správa KRNAP zaznamenala v zimě 1999/2000, kdy tam bylo 15,7 metru. Tehdy sněhové pole odtálo až v první dekádě srpna.

Mapa republiky je svým způsobem krkonošská anomálie. Sněhové pole odtává nejdéle, přestože leží na jižním svahu. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy anemo-orografického systému Bílého Labe, které tam pravidelně ukládají značné množství sněhu.

Pracovníci správy parku lokalitu v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů pravidelně zkoumají více než dvě desítky let. Cílem výzkumu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima v závětrné oblasti Studniční hory.

Charakteristického tvaru sněhového pole si všimli turisté a začali mu přezdívat Mapa republiky. Dnes se nachází v klidovém území KRNAP, pěšky se přímo k ní turista nepodívá.

Údaje o množství sněhu a datu jeho odtání v lokalitě Mapa republiky v Krkonoších:

zima max. výška sněhu (m) datum odtátí sněhu

1999/2000 15,7 1. dekáda srpna

2000/2001 6,1 3. dekáda června

2001/2002 13,4 2. dekáda srpna

2002/2003 7,6 3. dekáda června

2003/2004 14,2 data nejsou k dispozici

2004/2005 15,4 22. srpna

2005/2006 12,3 22. července

2006/2007 12,5 5. července

2007/2008 14,1 29. července

2008/2009 13,3 17. července

2009/2010 8,1 30. června

2010/2011 9,6 14. června

2011/2012 13,0 4. srpna

2012/2013 8,8 17. června

2013/2014 5,4 10. června

2014/2015 9,7 4. července

2015/2016 7,3 15. června

2016/2017 9,5 4. června

2017/2018 7,5 28. května

2018/2019 14,5 22. července

2019/2020 9,5 6. července

2020/2021 9,6 13. července

2021/2022 11,2 8. července

2022/2023 9,7 8. července

2023/2024 8,0 6. června

2024/2025 7,7 15. června

2025/2026 4,8 4. června

Zdroj: Správa KRNAP

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