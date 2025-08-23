Silný vítr v sobotu ráno také zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, uvedl vedoucí lanovky Jiří Špetla.
Studený vzduch od severozápadu přinesl do Krkonoš ochlazení již v pátek, kdy se teploty na nejvyšší české hoře pohybovaly kolem pěti stupňů. V Peci pod Sněžkou bylo dnes ráno asi deset stupňů nad nulou, zatímco ve čtvrtek bylo ve středisku kolem 17 stupňů a v pátek kolem 14 stupňů.
Podle dat z Poštovny Anežka měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Když je horní úsek lanovky z Růžové hory na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z mezistanice Růžová hora na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.
Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Na hřebeny hor se lidé mohou dostat lanovkami z Janských Lázní na Černou horu, z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch, ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a na Pláně, z Velké Úpy na Portášky nebo z Harrachova na Čertovu horu.