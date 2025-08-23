V Krkonoších se už přihlásila zima. Ráno bylo na Sněžce pocitově pod nulou

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:32aktualizováno  12:32
Na hřebenech Krkonoš se výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota dnes ráno klesla ke dvěma stupňům Celsia. Pocitová teplota kvůli větru byla dopoledne kolem minus tří stupňů. Vyplývá to z dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu hory. Ještě ve čtvrtek bylo na Sněžce asi 13 stupňů nad nulou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Silný vítr v sobotu ráno také zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, uvedl vedoucí lanovky Jiří Špetla.

Studený vzduch od severozápadu přinesl do Krkonoš ochlazení již v pátek, kdy se teploty na nejvyšší české hoře pohybovaly kolem pěti stupňů. V Peci pod Sněžkou bylo dnes ráno asi deset stupňů nad nulou, zatímco ve čtvrtek bylo ve středisku kolem 17 stupňů a v pátek kolem 14 stupňů.

Podle dat z Poštovny Anežka měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Když je horní úsek lanovky z Růžové hory na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z mezistanice Růžová hora na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.

Na Sněžce bují nelegální pikniky, trávníky před turisty tak opět chrání sítě

Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Na hřebeny hor se lidé mohou dostat lanovkami z Janských Lázní na Černou horu, z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch, ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a na Pláně, z Velké Úpy na Portášky nebo z Harrachova na Čertovu horu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Špaček: Odhalené celebrity na společenských akcích jsou někdy jen zoufalé

Celebrity, které se v posledních letech čím dál více odhalují na významných společenských akcích, odborníka na etiketu Ladislava Špačka nijak nepohoršují....

23. srpna 2025  12:53,  aktualizováno  12:53

Sedm kilometrů hlídky. Prošli jsme s patrolou problémová místa na „Jižáku“

Pohled na ně je nevábný a jejich přítomnost nevítaná. Znečišťují okolí a narušují veřejný pořádek. Celodenní opilci. Konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích totiž porušují vyhlášku hlavního...

23. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je...

23. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Konečně dlouho očekávaná změna označení stanice před kostelem " Pražského jezulátka" se realizovala vůči MHD jejím uskutečněním.

vydáno 23. srpna 2025  13:02

Jak se blíží konec měsíce srpna, tak končí nejen prázdniny ale i letní dovolené, takže na ně lze zavzpomínat jen při touto výlohou.

vydáno 23. srpna 2025  13:02

Pověstná hladová zeď dobře zapadá do zeleně komplexu zahrad vrchu Petřína v Praze 1 resp. v Praze 5, kam společně až zasahují.

vydáno 23. srpna 2025  13:01

Zemědělci ze Zlínského kraje slavili dožínky, úroda obilovin je letos dobrá

Zemědělci ze Zlínského kraje slavili dnes v Kroměříži konec žní dožínkovou slavností. Představila jejich dovednosti a techniku, zároveň byla také folklorní...

23. srpna 2025  11:25,  aktualizováno  11:25

Národní třída

Zvláštní dodatková tabulka u značky na Národní třídě.

vydáno 23. srpna 2025  13:01

Národní třída

Slavný klub Reduta na Národní třídě.

vydáno 23. srpna 2025  13:01

Národní třída

Slavný klub Reduta na Národní třídě.

vydáno 23. srpna 2025

Spálená ulice

Historická tramvaj ve Spálené ulici.

vydáno 23. srpna 2025

Jana Masaryka, Praha 2

Nové potrubí ul. Jana Masaryka, Praha 2, výměna potrubí dnes celé dopoledne

vydáno 23. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.