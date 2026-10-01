Sněžku zasáhl orkán, vítr měl rychlost přes 128 kilometrů za hodinu

Sněžku dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Ráno měl v nárazech rychlost přes 128 kilometrů za hodinu, přičemž hranice orkánu je 117,7 kilometrů za hodinu. Horní úsek kabinové lanovky na nejvyšší českou horu kvůli větru nejede, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Aktuální informace o provozu jsou na webu.
Dopoledne měl vítr na Sněžce rychlost přes 100 kilometrů za hodinu. Teplota byla okolo deseti stupňů Celsia, ale pocitová teplota byla kvůli větru jen okolo čtyř stupňů, vyplynulo z údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory.
Provoz ostatních lanovek ve východních Krkonoších dnes počasí neomezilo. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v celých Krkonoších.
Dnes má být v Královéhradeckém kraji jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů Celsia, na horách do 17 stupňů. V pátek očekávají meteorologové oblačno a podobné teploty.