Silný vítr dnes dopoledne zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. Lyžování na Černé hoře, kde jako na prvním místě v Krkonoších v sobotu začala lyžařská sezona, vítr neomezil. K vleku na vrcholu Černé hory lyžaři jezdí kabinovou lanovkou z Janských Lázní. ČTK to zjistila u provozovatelů lanovek. V Krkonoších dnes panuje slunečné počasí.
Ráno jezdila lanovka na Sněžku na obou úsecích, později museli lanovkáři kvůli sílícímu větru horní úsek zastavit. "Dle předpovědi to tak má zůstat," uvedl vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Lanovka na Sněžku má nyní pravidelnou odstávku a jezdí jen o víkendech, do denního provozu se opět rozjede v sobotu 19. prosince.
Před 11:00 měl vítr na Sněžce v nárazech rychlost téměř 80 kilometrů v hodině. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Teplota na Sněžce se dopoledne pohybovala pod minus šesti stupni Celsia. Pocitová teplota byla kvůli silnému větru kolem minus 17 stupňů, vyplynulo z údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory.
Na Černé hoře mají lyžaři k dispozici 1100 metrů dlouhou sjezdovku Anděl se 60 až 80 centimetry přírodního a technického sněhu. Z Janských Lázní lyžaře ke sjezdovce a zpět vozí lanovka, protože dojezd k parkovišti na lyžích zatím není možný. Do Janských Lázní vyrazili i běžkaři, kterým vlekaři na vrcholu Černé hory připravili pět kilometrů tratí.
Další areály v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji hodlají zahájit lyžařskou sezonu v následujícím týdnu. V Orlických horách by se od pondělí mělo lyžovat v menším areálu Šerlišský Mlýn u Deštného v Orlických horách. Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn zahájí sezonu v pátek 4. prosince. Start sezony 4. prosince plánují také v krkonošské Peci pod Sněžkou a v Říčkách v Orlických horách.