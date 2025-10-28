Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

„Kolem třetí odpoledne v neděli obdrželi záchranáři na dispečinku ve Špindlu prosbu o pomoc s transportem dvou vyčerpaných osob ze Slezského domu. Z Pece pod Sněžkou vyrazila hlídka na místo a nestačila se divit – na místě bylo asi dvacet lidí, kteří chtěli se záchranáři odjet,“ přiblížili horští záchranáři.
Nakonec transportovali šest lidí, kteří podle jejich slov skutečně potřebovali pomoc. „Jeden ze zasahujících záchranářů komentoval výbavu turistů spíše jako vhodnou na procházku po městě než na hřebeny hor,“ doplnili.
|
Rekordní říjnový sníh. Aspoň čtvrt metru je na Šumavě, Jeseníkách i Krkonoších
Akce však nebyla zcela jednoduchá. Horská služba sice díky sněhové pokrývce mohla vyjet nahoru vozidlem, ale jízda dolů od kaple po silnici by kvůli špatné viditelnosti představovala velké riziko. Záchranáři proto zvolili cestu přes Polsko a přes Pomezní boudy se vrátili zpět do Pece pod Sněžkou.
„Na vině je bohužel jednoznačně nezodpovědný přístup turistů k plánování túry a nedostatečná výbava,“ uvedli horští záchranáři.
Zasahovali také například v Jeseníkách, kde jeden z návštěvníků uklouzl a poranil si nohu. Ve složitém terénu mu pomáhali pomocí nosítek.
|
Náročný víkend Horské služby. Na Sněžce zachraňovala lidi v teplákách i botaskách
Horská služba proto prosí veřejnost, aby nepodceňovala povětrnostní podmínky, které na českých horách nyní panují. Kromě počasí je podle ní potřeba myslet i na náročnější terén. Tomu je nutné přizpůsobit své vybavení, včetně vhodné obuvi. A protože se stmívá dříve, záchranáři doporučují přibalit do batohu také čelovku.
Nedostatečně vybavení turisté nejsou pro horské záchranáře ničím novým. Loni během prvního zasněženého víkendu pomáhali výletníkům v teplácích a lehkých botách. Před čtyřmi lety narazili v Krušných horách na ženu v ponožkách a sandálech. A také v Beskydech zachraňovali pár s nevhodným oblečením – muž vyrazil na túru v teplácích, žena v teniskách.