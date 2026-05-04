Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

V Krkonoších bylo o víkendu většinou jasno, nejvyšší teploty šplhaly ke 20 stupňům Celsia, nad 1000 výškových metrů bylo do 16 stupňů, informovali na webu zástupci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V pondělí má být oblačno až zataženo a o stupeň či dva méně.
„Sobota 2. května byl poslední den letošní zimy, kdy byla ještě na stanici ČHMÚ hlášena souvislá sněhová pokrývka. Na krkonošské Černé hoře (1297 m. n. m.) bylo naměřeno sedm centimetrů sněhu, v neděli už byla sněhová pokrývka pod automatickým sněhoměrným čidlem nesouvislá. Velmi podobné je to na celém hřebeni Krkonoš,“ uvedli meteorologové.
Období se souvislou sněhovou pokrývkou na Černé hoře v místě měření začalo 24. prosince a sníh tam vydržel 130 dnů, což je nejkratší období za šest let měření.
„Nejdéle zde ležel sníh v sezoně 2021/2022, a to 181 dní, od 23. listopadu do 22. května,“ uvedli zástupci ČHMÚ.
Také na Labské boudě (1320 m. n. m.), kde mají meteorologové souvislou řadu měření od roku 1979, je uplynulá zima hodnocena jako sněhově podprůměrná. Sníh tam roztál už v úterý 28. dubna.
„Letošní maximum výšky sněhové pokrývky na stanici Labská bouda, pouze 102 centimetrů, bylo zaznamenáno už 24. dubna. Je to druhá nejnižší hodnota na Labské boudě od začátku měření, méně sněhu bylo pouze v zimě 2013/2014, a to 85 centimetrů,“ uvedli zástupci ČHMÚ.
Od listopadu 2025 do letošního března spadlo na Labské boudě 87 procent normálu srážek za období 1991 až 2020. Jediný srážkově významný měsíc byl podle meteorologů únor, kdy spadlo 187 procent normálu, přičemž odchylka průměrné měsíční teploty od normálu činila plus 2,3 stupně Celsia.
Ledových dnů, tedy dnů, kdy maximální teplota vzduchu nedosáhla nuly a panoval celodenní mráz, bylo v únoru na Labské boudě 17, přitom dlouhodobý únorový průměr je 20 dnů. Kromě ledna měly všechny měsíce kladnou odchylku teploty vzduchu od normálu, prosinec a březen dokonce více než plus tři stupně Celsia.
„V březnu, kdy bychom měli na horách zaznamenávat maximum výšky sněhové pokrývky, byla průměrná měsíční teplota vzduchu +3,1 stupně Celsia nad normálem a spadlo pouze 35 procent normálu srážek. Letošní březnové maximum výšky sněhové pokrývky, 94 cm, je druhá nejnižší březnová hodnota od začátku měření v roce 1979. Letošní dubnové maximum, 78 cm z 1. dubna, je hodnota o 70 cm nižší, než je dlouhodobé průměrné dubnové maximum. Duben byl také velmi suchý, na Labské boudě spadlo pouze kolem 40 procent obvyklých srážek,“ uvedli zástupci ČHMÚ.
Zimní sezona v Krkonoších přesto z hlediska lyžařských středisek nebyla špatná. Vlivem mrazivého závěru listopadu a začátku prosince se provozovatelům podařilo připravit velmi dobré podmínky pro sjezdové lyžování. Vylepšení podmínek pak přinesl konec prosince a přelom roku s výrazným sněžením.