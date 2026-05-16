Sníh na hřebenech Krkonoš roztál, lanovka na Černou horu začala jezdit denně

Sníh, který nejvyšší partie Krkonoš zasypal v noci na pátek, již roztál. Dnes v Krkonoších zahájila denní provoz letní sezony kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu. Dosud jezdila o víkendech. V denním provozu jsou v Krkonoších ještě kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku a sedačková lanovka z Harrachova na Čertovu horu, zjistila ČTK u provozovatelů lanovek.
Dnes dopoledne byla na hřebenech Krkonoš mlha, slabě pršelo a teplota se pohybovala kolem jednoho stupně Celsia nad nulou. Na Sněžce podle dat z měřicí stanice poštovny Anežka bylo asi půl stupně pod nulou, pocitová teplota se pohybovala kolem minus pěti stupňů.
Na hřebeny Krkonoš se turisté mohou ještě dostat sedačkovou lanovkou z Velké Úpy na Portášky, která v květnu jezdí o víkendech. Na Portáškách mohou turisté navštívit herní krajinu Pecka, což je soubor velkých dřevěných zvířecích soch a objektů. Vstup na ně je zdarma.
V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn jezdí v květnu sedačková lanovka na Medvědín vždy od pátku do neděle, předposlední květnový víkend bude jezdit od soboty do pondělí a od pátku 29. května pojede denně. Lanovka ze špindlerovského Svatého Petra na Pláně se rozjede 30. května a v červnu bude jezdit od pátku do neděle. Od 27. června pojede denně.
Letní sezonu zahájili i provozovatelé lanovek v Orlických horách. V Deštném v Orlických horách jezdí v květnu a červnu lanovka od pátku do neděle. "V provozu jsou také traily, Kačenčina pohádková stezka, půjčovna kol a koloběžek i další letní aktivity v areálu," uvedli deštenští vlekaři. V Říčkách v Orlických horách jezdí šestisedačková lanovka v květnu a v červnu o víkendech, otevřený je bikepark.