Snížení teploty má Hradci Králové přinést zeleň a šetření s dešťovou vodou

Stotisícový Hradec Králové pokládá za zásadní opatření ke snížení teploty ve městě dostatek kvalitní zeleně a šetrné hospodaření s dešťovou vodou. Zahrnuje je proto do připravovaných oprav ulic, veřejných prostranství či školských budov. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková. V Česku jsou více než týden vysoké teploty, v minulých dnech padly na mnoha stanicích dlouhodobé teplotní rekordy.
"Zeleň, stín, hospodaření s dešťovou vodou, propustné povrchy nebo zelené střechy bývají součástí celkového technického a architektonického řešení, nikoli izolovanou položkou. Nejde o oddělený klimatický program, ale o princip, který se postupně promítá do přípravy investic," uvedla mluvčí. Sumu, kterou město v souhrnu do těchto opatření dosud dalo, radnice vyčíslenou nemá, neeviduje ji jako rozpočtovou položku.
Mezi větší chystané projekty reagující na klimatické změny patří přestavba historického Velkého náměstí, kde město počítá se zelení, vodními prvky a lepším hospodařením s dešťovou vodou. "Významná je také revitalizace Benešovy třídy, kde se kromě úprav veřejného prostoru řeší i velmi výrazné posílení zeleně, stín, propustnější povrchy a snížení přehřívání zpevněných ploch. Podobný princip se promítá také například do připravované revitalizace lokality Na Mlýnku, nové MŠ Podzámčí II nebo zelené střechy na budově magistrátu," uvedla mluvčí.
Různé vodní prvky, pítka, mlhoviště nebo mlžné brány přinášejí rychlou úlevu v horkých dnech, ale podle radnice nenahrazují systémová opatření. Město se jich však nezříká. Aktuálně je ve městě 11 mlhovišť, deset mlžných prvků ve tvaru bran, stromů a kostky a pět pítek.
Městské Technické služby čím dál více dávají ke stromům speciální zavlažovací vaky, které vodu uvolňují postupně a minimalizují její ztráty odparem. Nyní používají přes 400 vaků. "Dalším krokem k šetření vody je i mozaikové sečení trávy, kdy části ploch zůstávají neposečené," uvedly Technické služby. Za poslední čtyři roky vložily do provozu a údržby fontán a pítek, mlhovišť, výsadby stromů a zálivky přes 60 milionů korun.