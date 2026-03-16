Sochy koní na jezírku v Hradci Králové získaly povolení, při instalaci chybělo

Instalace sochy Tři modří koně od sochaře Michala Gabriela na jezírku v Šimkových sadech v Hradci Králové získala povolení. Vyplývá to z dnešního sdělení hradeckého senátora a opozičního zastupitele Jana Holáska (Rozvíjíme Hradec), který za instalací stojí. Holásek to uvedl na facebooku. Koně jsou na hladině jezírka od 9. března, radnice později uvedla, že instalace nemá povolení k záboru veřejného prostranství. Mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková ČTK potvrdila, že souhlas se záborem magistrát vydal dnes. Koně nad hladinou drží kovová konstrukce s polystyrenem.
"Byla vydána všechna potřebná vyjádření pro instalaci soch. Nedorozumění, které vzniklo kolem načasování některých vyjádření magistrátu, bylo způsobeno nejasnostmi v požadavcích v administrativním procesu," uvedl senátor. Současně hodlá otevřít debatu o tom, jak systém vydávání stanovisek zpřehlednit a upravit, aby byl pro občany srozumitelnější a podobné situace se neopakovaly.
Sochy koní podle Holáska zůstanou v Šimkových sadech do konce roku. "Věřím, že budou po celou dobu zajímavým a hodnotným příspěvkem do veřejného prostoru," uvedl. Loni stál Holásek za instalací soch Průzkumníků na hladině Labe v centru Hradce Králové.
Radnice minulý čtvrtek uvedla, že autor záměru nepožádal před instalací díla o zábor veřejného prostranství. "Odbor majetku jej proto zpětně vyzval k narovnání této věci a zpětnému doplnění žádosti. Žádost na magistrát dorazila ve středu," uvedla ve čtvrtek mluvčí radnice.
Holásek minulý týden uvedl, že instalaci se svým týmem udělal v dobré víře na základě informací od městských Technických služeb, které park a jeho vodní plochy spravují. "Po podání žádosti (u Technických služeb) přišlo souhlasné vyjádření Technických služeb s podmínkami a v následné komunikaci nám bylo řečeno, že pro instalaci není třeba činit další formální kroky a stačí předem oznámit termín jejího umístění," uvedl Holásek. Když se ale podle něj ukázalo, že ve věci existují různé výklady a je potřeba učinit další administrativní kroky, tak se svým týmem zahájil jednání s příslušnými odbory magistrátu. Uvedl, že jako právník respektuje pravidla i potřebné postupy.
Holásek hodlá letos na podzim ve volbách mandát senátora za Hradecko obhajovat. Před šesti lety uspěl jako kandidát Hradeckého demokratického klubu. Letos bude mít v senátorských volbách podporu od hnutí Rozvíjíme Hradec, uskupení Hradečtí Patrioti, od hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a od hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického. Hradecký demokratický klub bude na post senátora podporovat bývalého ministra pro evropské záležitosti a bývalého hradeckého primátora Martina Dvořáka (STAN).