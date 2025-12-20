Vintíř i Prokop budou z betonu. Bezděkov ukázal vítězné sochy pro kostel

Štěpánka Tůmová
  7:22aktualizováno  7:22
Průčelí barokního kostela v Bezděkově nad Metují na Náchodsku nejspíš ozdobí sochy jeho patronů sv. Prokopa a sv. Vintíře. Niky byly vždy prázdné, ale k 300. výročí to chce obec změnit. Do soutěže na nové sochy se zapojilo 59 umělců. Porota vyzdvihla práci třeboňského sochaře Davida Turečka.

Porota vybírala ze třiašedesáti návrhů. Umělci hýřili nápady: objevovali se pískovcoví poustevníci v kápích, ale i divoká abstrakce z bronzu či meditativní objekt ze skla. V druhém kole, pro které už autoři zhotovili zmenšené modely, se utkalo pět finalistů.

Podle představ sochaře Davida Turečka budou oba světci z betonové skořepiny, Vintíř coby zachmuřený stařec, který své démony ovládl, a Prokop jako mladík, jehož to teprve čeká.

Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují
Prázdné niky ve fasádě kostela v Bezděkově nad Metují by mohly být osazeny sochami z umělecké soutěže.
Sochař David Tureček představil své pojetí soch sv. Vintíře a sv. Prokopa. (22. listopadu 2025)
Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují je národní kulturní památkou.
14 fotografií

„U svatého Prokopa jsem vycházel z legendy, podle níž zapřáhne ďábla k pluhu a donutí jej zorat pole. Dá se to interpretovat různě a mně se líbí verze, že Prokop krotí svého démona a zvládne ho užít k prospěchu. Takový moment je aktuální, každý má svého vnitřního démona a buď ho zpracuje, nebo ne. Tady je jako dospívající kluk, který se se svým démonem teprve seznamuje. Jeho příběh je otevřený,“ vypráví dvaatřicetiletý umělec.

Absolvoval figurální sochařství na pražské Akademii výtvarných umění. Už na střední škole se věnoval kamenosochařství, zabývá se restaurováním soch svatých, ve volné tvorbě by takové plastiky byly jeho premiérou.

Poutník s pávem u nohou

Svatého Vintíře zobrazil jako poutníka s pávem u nohou. Podle legendy totiž dal během hostiny oživit pečeného páva, aby ho nemusel sníst, a pták uletěl. Sochař přiznává, že inspirací k Vintířovi mu byl jeden z blízkých. Léta tvrdě dřel a zároveň si neodpíral bujarý život, ve stáří se však od toho dokázal oprostit.

Kostel v Bezděkově nad Metují je národní kulturní památkou a patří k Broumovské skupině kostelů. Barokní stavba vznikla v letech 1724 až 1727 z rozhodnutí břevnovsko–broumovského opata Otmara Zinkeho podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Roku 1729 opat kostel vysvětil a zasvětil benediktinským patronům sv. Prokopovi a sv. Vintířovi.

Soutěž na pořízení soch vzešla od obce, neboť se blíží 300 let památky. „Církev má starosti s havarijním stavem některých kostelů na Broumovsku. Viděli jsme, že toto období nestihneme jinak, než že k třístému výročí uděláme gesto dalším generacím. Bude to připomínat, že kostel se opravil a že i okolní areál se povedlo dát do slušného reprezentativního stavu,“ vysvětluje starosta Miroslav Maroul (Sdružení pro rozvoj obce).

Proč niky zůstaly bez soch, nikdo neví. Podle starosty možná benediktinům došly peníze, ale mohl to být i vzkaz následovníkům, ať kostel doplní.

Bezděkovským pomohlo s vyhlášením soutěže Centrum architektury při hradecké Galerii výtvarného umění. Obec počítá, že sochy i se zabudováním vyjdou na 1,5 milionu korun, s přípravami a kulturními akcemi starosta odhadl celý projekt na 2 miliony. Plánuje na část získat peníze z dotací.

Otevřená soutěž vzbudila u výtvarníků veliký zájem. Porota složená ze zástupců obce, památkové péče, umělecké sféry a církve v prvním kole posuzovala portfolia a ideové návrhy děl. Ty, na nichž nebyla shoda, padaly pod stůl, a to nejen obrazně. Konzervativní návrhy neměly příliš nadějí. Do druhého kola porotci pustili pět tvůrců, kteří připravili modely v měřítku 1:4.

Postavy z bílého betonu

Za vítězným Turečkem skončili na děleném druhém a třetím místě Jakub Lipavský, který navrhl symbolické postavy z bílého betonu splývající s fasádou, a Adam Alva Fejfar, jenž experimentoval s vrstvením zeleného skla. Čtvrtá se umístila restaurátorka a sochařka Martina Hozová působící na hořické škole, která se v návrzích světců inspirovala kubismem. Pátý skončil Jiří Kobr a jeho vousatí muži.

Čím se porotci řídili, objasňuje historička umění a kurátorka Iva Mladičová: „Expresi Jiřího Kobra jsme vyloučili, to nám přišlo spíš jako romantický výraz z 19. století. U kubizujícího tvarosloví od Martiny Hozové jsme se obávali, že subtilní figury by nebyly v nikách dost výrazné.“

„U figur Adama Alvy Fejfara jsme se báli, aby nezůstalo jen u efektu skla. Člověk totiž nebude moci přijít blíž soše, a přitom jeho figury jsou založeny na vnitřní plasticitě, že je vidět dovnitř a je možné uvědomit si prostorové vztahy. Jakub Lipavský tematizoval víru a barokní sochařství, ale to komise považovala za nepříliš srozumitelné,“ objasňuje Iva Mladičová.

„David Tureček hodně pracuje s osobní rovinou a reflexí nitra. To, co světci zprostředkovávají svými atributy, interpretuje současným slovníkem. Je výborný modelér a víme, že se figurálnímu sochařství dlouhodobě věnuje,“ říká kurátorka. Obdobná soutěž, jíž se doplňuje na památku nikdy neosazená část, je podle ní výjimečná.

Do Bezděkova na výstavu se sjela řada tvůrců. Jaroměřský sochař Petr Novák, jenž se sakrálními plastikami zabýval v Itálii, obhlížel návrhy etablovaných autorů. Podotýká, že jeho představy o sochách pro Bezděkov byly možná až příliš barokní, a proto neuspěl.

„Jsem odchovanec východočeského baroka a cítím se jako praprapravnuk Matyáše Brauna. Ne že bych to uměl jako on, ale jeho výzva mě od dětství inspirovala. Baroko miluju, takže dělat něco do barokního kostela byla pro mě výzva největší. Pokud můžu, dělám z kamene, pochopitelně ty moje sochy by byly z božanovského pískovce,“ říká sochař Novák.

Pískovec nebyl podmínkou

Právě materiál, z nějž sochy vzniknou, budil největší pozornost. Vítězové totiž nesáhli po tradičním pískovci. To zarazilo královédvorskou památkářku Táňu Novákovou. Kdyby prý přišel investor a chtěl betonové schodiště k baroknímu kostelu, měla by s tím problém.

Pro pískovec jakožto „živý“ kámen plédoval i bezděkovský patriot Lubomír Beneš, jenž v krajině staví menhiry. Po pořadatelích soutěže žádal, aby betonové sochy ještě přehodnotili.

Podmínky soutěže však neurčovaly, že sochy musejí být z pískovce. Památkář Jiří Balský vysvětloval, že původně o to usiloval, ale v podmínkách se pískovec nakonec ocitl jen jako „lehce preferovaný“.

„Nemám potřebu betonu bránit, kostelu se přidává, aniž by se mu na hmotě ubíralo. Důležitější je, jak si to nové a současné bude povídat s fasádou kostela, s celkem, barvou, strukturou, formou, velikostí,“ říká ředitel josefovské pobočky Národního památkového ústavu.

Umělý kámen vítěz zvolil záměrně, za podřadný materiál ho rozhodně nebere. Sekání do přírodního kamene vyžaduje jiný přístup, k soše se totiž dojde ubíráním hmoty. Jeho naopak čeká modelování a zhotovení formy, do níž se beton odlije.

„Bude to beton, ale z bílého cementu a aditiv. Osobně je mi poslední dobou bližší modelace, vymodeluji objekt z jílu. Cementový odlitek bude dutý, to ušetří na hmotnosti. Betonová skořepina je přitom velmi odolná. Podle mého je vhodné řešení použít beton,“ vysvětluje sochař Tureček.

Návštěvník výstavy, lesník Antonín Vacek z Bezděkova, soudí, že porotci vybrali dobře: „Je tu dost návrhů barokních, které by se na kostel možná i hodily, ale jsme už vývojem dál, a to vítězný návrh vyjadřuje. Moderní věci by možná někteří neskousli. Už jsem výstavu prošel potřetí a nechtěl bych být v té komisi, která musela vybírat.“

„Tady je kostel v sousedství školy a školky a udělalo se tu za deset let veliké množství práce. Na kostele se měnila střecha, má novou fasádu, opravily se hřbitovní zdi, vydlážděné je i celé prostranství. K 300 letům kostela se to povedlo a sochy by byly třešničkou, jak řekl starosta. Fandím tomu,“ říká Antonín Vacek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Fanoušek si nechal vytetovat Babouky na ruku, směje se kapelník legendární dechovky

Tomáš Staněk má jako kapelník na starosti veškerou administrativu a řízení...

Bez přehánění legendární. Takový přívlastek patří k Baboukům, nejstarší jihočeské dechovce. Ta funguje 157 let, její koncerty plní sály a hlediště akcí či festivalů. Má dokonce vlastní fanklub...

20. prosince 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Pojďte koledovat. Charity hledají dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku, děti i dospělé

Slavnostní zahájení tradiční Tříkrálové sbírky v Karlových Varech. (3. ledna...

Rozvážejí a zapečeťují pokladničky, připravují předměty, jež se budou během sbírky lidem rozdávat, předávají informace i kolednické pláště, koruny a průkazy vedoucím skupinek. A stále hledají další...

20. prosince 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Biatlon v Le Grand Bornand 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde sledovat

Mikuláš Karlík v závodě mužských štafet na SP v Hochfilzenu.

Poslední biatlonová zastávka v tomto roce je tady. Biatlonisté zamířili do francouzského Le Grand Bornand. Česká výprava tam dorazila hned s několika novými jmény.

20. prosince 2025

Třebíčská galerie nabízí výstavu dostihových snímků Romana Vondrouše

TĹ™ebĂ­ÄŤskĂˇ galerie nabĂ­zĂ­ vĂ˝stavu dostihovĂ˝ch snĂ­mkĹŻ Romana VondrouĹˇe

Třebíčská Pop-Up galerie od dneška vystavuje snímky z dostihového prostředí fotografa České tiskové kanceláře Romana Vondrouše. Doplňuje je tvorba spolku...

19. prosince 2025  19:58,  aktualizováno  19:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slánská dětská pohotovost skončí kvůli novým podmínkám vyhlášky

ilustrační snímek

Slánská dětská pohotovost skončí, nesplňuje nové podmínky provozu, které stanovuje úhradová vyhláška. Kvůli malému zájmu skončí i dětský denní stacionář, řekl...

19. prosince 2025  19:43,  aktualizováno  19:43

Rodiče i děti se v Hnojníku bouří proti změnám na tamní základní škole

ilustrační snímek

Bouřlivý průběh plný křiku a emocí mělo dnešní zasedání obecního zastupitelstva v Hnojníku na Frýdecko-Místecku, kde žije zhruba 1500 obyvatel. Důvodem je dění...

19. prosince 2025  19:15,  aktualizováno  19:15

OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D....

19. prosince 2025  19:32

V Srní otevřeli Dům Karla Klostermanna, přibližuje jeho dílo i život na Šumavě

V SrnĂ­ otevĹ™eli DĹŻm Karla Klostermanna, pĹ™ibliĹľuje jeho dĂ­lo i Ĺľivot na Ĺ umavÄ›

Po dlouhých letech příprav, náročných jednání a hledání financí se dnes v šumavském Srní otevřel v opravené bývalé faře Dům Karla Klostermanna. Spisovatel...

19. prosince 2025  17:37,  aktualizováno  17:37

Marný boj o život. V Praze zemřel po pádu z okna paneláku desetiletý chlapec

Ilustrační snímek

Tragická událost v pátek odpoledne otřásla pražským Chodovem. Po pádu z okna panelového domu tam zemřel desetiletý chlapec. Přestože záchranáři dlouhou dobu bojovali o jeho život, hoch velmi vážným...

19. prosince 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

Předčasné Vánoce za mřížemi. Vězni opravili stará kola a darovali je svým dětem

Vězni z nápravného zařízení v Ostravě - Heřmanicích předali svým dětem jízdní...

Obrovské dojetí a radost. Čtveřice odsouzených ve věznici v Ostravě - Heřmanicích dnes předala svým dětem jízdní kola, která vězni sami zkompletovali a opravili. Předání se uskutečnilo v rámci...

19. prosince 2025  18:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obyvatele okolí stadionu v Pardubicích světla z areálu oslňují,chystá se náprava

ilustrační snímek

Obyvatele, kteří bydlí v okolí letního stadionu v Pardubicích, světla z areálu oslňují. Stavební firma, která ho modernizovala, má do konce roku zjednat...

19. prosince 2025  16:55,  aktualizováno  16:55

Slaný bude příští rok hospodařit se 641 mil. Kč, začít má oprava okresního domu

ilustrační snímek

Slaný bude příští rok hospodařit se 641 miliony korun, jednou z větších investic budou nové třídy pro dětské skupiny. Schválený rozpočet je přebytkový, město...

19. prosince 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.