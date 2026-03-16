Sousoší Tří modrých koní v parku v Hradci zůstává, povolení už senátor má

  17:22aktualizováno  17:22
Provokativní sousoší Tří modrých koní smí zůstat v parku v Hradci Králové. Dílo sochaře Michala Gabriela nainstalovala do Šimkových sadů minulé pondělí skupina kolem senátora Jana Holáska (Rozvíjíme Hradec). Třebaže Technické služby svolily, scházelo razítko pro zábor veřejného prostranství. Odbor správy majetku města o něm rozhodl až dnes.

Sochy, jež kráčejí nad hladinou rybníčku, vzbudily za pouhý týden značnou pozornost.

Záštitu sochám dal senátor a městský zastupitel Jan Holásek. Advokát vysvětlil, že umístění soch řešil jeho tým od ledna a spolehl se na postup, který mu navrhli na magistrátu a Technických službách. Domníval se, že vše splnil, avšak po instalaci se ukázalo, že chybí souhlas města jako majitele pozemku. Majetkový odbor proto dotyčné vyzval, ať o něj požádají dodatečně.

Tři modří koně od sochaře Michala Gabriela jsou k vidění v Hradci Králové, kráčejí nad hladinou jezírka. (9. března 2026)
Na vodu v hradeckých Šimkových sadech spouštějí prvního z koní Michala Gabriela. (9. března 2026)
V hradeckých Šimkových sadech instalují sousoší Tři modří koně. (9. března 2026)
V hradeckých Šimkových sadech instalují sousoší Tři modří koně. (9. března 2026)
Senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), na snímku uprostřed, zaštítil instalaci sousoší Michala Gabriela v Šimkových sadech, jde o soukromou iniciativu. (9. března 2026)
„Souhlas se záborem veřejného prostranství jsme vydali, sochy tedy mohou v parku zůstat,“ uvedla v pondělí odpoledne mluvčí města Kateřina Rohlíčková.

„Jsem rád, že byla vydána všechna potřebná vyjádření pro instalaci soch, a děkuji všem, kteří se na jejich umístění podíleli. Nedorozumění, které vzniklo kolem načasování některých vyjádření magistrátu, bylo způsobeno nejasnostmi v požadavcích v administrativním procesu,“ napsal na Facebooku senátor Holásek.

Chce se sejít se zástupci Technických služeb a úředníky z magistrátu, aby postup napříště zpřehlednili. Zapůjčení díla se podle jeho slov hradí ze soukromých zdrojů, vyjde na víc než 100 tisíc korun. Sochy v parku budou do konce roku.

Poplatek za zábor veřejného prostranství iniciativa platit nemusí, jelikož jde o kulturní počin. Nepadla ani sankce.

Politikovo počínání však kritizovala třeba vedoucí odboru hlavního architekta na hradeckém magistrátu Šárka Dlouhá. Instalace výtvarného díla ve veřejném prostoru totiž nešla standardním schvalovacím procesem.

„Právě to pro mě představuje precedent: pokud by město takové jednání tolerovalo, vznikl by nebezpečný dojem, že v městském prostoru – a v parcích obzvlášť – může probíhat prakticky cokoli bez ohledu na pravidla, vhodnost, bezpečnost nebo kontext místa,“ uvedla Šárka Dlouhá pro iDNES.cz.

Jezírko ozdobily sochy modrých koní, senátor si nevyřídil povolení města

Ředitel Galerie moderního umění František Zachoval pro Novinky.cz řekl, že není dobře, když si soukromá osoba začne významně zabírat veřejný prostor.

„Michal Gabriel představuje špičku českého sochařství v 80. a 90. letech minulého století. Bohužel dnes tvoří spíš korporátní umění. Estetické, líbivé, ale bez silné myšlenky,“ řekl Zachoval a připomněl, že zde umění může být „rukojmím předvolební kampaně“.

Senátorovi totiž letos končí šestiletý mandát. Holásek už oznámil, že spojí síly s hnutím jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Senátor stál již před dvěma lety za umístěním soch Gabrielových Průzkumníků v rámci Sculpture Line v centru Hradce na Labi.

Sochy na hladině mají premiéru, říká Michal Gabriel

Michal Gabriel, vysokoškolský profesor a bývalý děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, se do Hradce vrátil se svými díly po dvou letech. Tehdy v vystavil na Labi tři Průzkumníky. Zakládající člen Tvrdohlavých u nynější instalace Tří modrých koní scházel kvůli zdravotním důvodům. „Instalaci jsem svěřil kolegovi sochaři Tomáši Pavlackému. Zná moji práci a ví, jak bych řešil detaily spojené s umisťováním soch. Před rokem jsem ale jezírko viděl a místo pro sochy našel,“ říká autor.

Z jakého materiálu sochy jsou a jak jsou do jezírka upevněné?
Sochy koní jsou z vyrobeny z polyesterové pryskyřice a na hladinu jsou vynesené na pevné konstrukci.

Odkud sousoší připutovalo?
Sousoší modrých koní moc neputovalo. Jednu dobu bylo asi rok a půl nainstalované na střešní terase hotelu Horal v Krkonoších. Po náporu vichřice se ale jeden z koní utrhl a uletěl. Tím se tato instalace uzavřela a socha putovala zpět do ateliéru na opravu a zbylé dvě s ní.

Jak jste spokojen s nynějším vyzněním v Hradci? V Praze máte také koně na hladině čili je to asi již osvědčená kombinace.
S instalací jsem velmi spokojený. Vodní hladina je dokonalý prostor pro sochy. Pokud se voda nepohybuje, je i bezpečný. Krása spočívá v dokonale vodorovné ploše, která v bezvětří zrcadlí sochy umístěné na hladině. V případě, že začne foukat vítr, zrcadlo se rozvlní a poezie odrazu se změní. V Praze o žádných koních ani jiných sochách na hladině nevím. Mnoho let mám na náměstí Šabacha v Praze 6 Dejvicích tři bronzové koně. Ani jeden ale nestojí nad hladinou jako ti modří v Hradci. Dvě sochy jsou umístěné do velmi mělké vodní kaskády s proudící vodou. Aby sochy nezůstaly zapadlé v korytu kaskády, jsou postavené na oblé bronzové sokly. Třetí kůň stojí na okraji kaskády. Socha dlouhodobě umístěná na skutečné hladině osvědčená kombinace není, protože vždy musíte brát v potaz pokles hladiny vody během roku. Ani plováky nic neřeší. Na vodní hladině jsem instaloval jiná sousoší, ale sochy modrých koní mají úplnou premiéru právě zde v Hradci. Skvělá hladina s krásným okolím.

Modrou barvu volíte u takové plastiky jako nečekanost pro diváka?
Modrou barvu jsem několikrát vysvětloval. Rozhodně jsem ji nenašel pomocí rozumové úvahy. Nikdy bych na takovou barvu sochy nepřistoupil. Nikdy jsem takovou barvu neměl rád. Jenže to se týkalo interiéru. Jednou jsem odlil větší sochu ze zbytku modře probarvené pryskyřice a převážel ji na jiné místo, kde měla dostat nástřik myslím černé barvy. Projížděl jsem přes hřeben Jizerských hor. Bylo nádherné počasí, a tak jsem zastavil, vyfotil panorama a vyndal i modrou sochu, postavil ji do krajiny a nemohl uvěřit, jak v exteriéru ta mnou dosud odmítaná barva září. Nebyla agresivní jako červená, ale intenzitou se jí vyrovnala. Začal jsem odlévat do této modré postavy s prodlouženýma rukama a nohama. Teprve po několika instalacích jsem začal chápat, proč ta barva v krajině tak funguje. V plné sytosti a síle se objevuje ve velkorysé ploše jen na nebi. Na koních a jiných sochách pak působí, jako by na ně tato modř sestoupila.

Emotivní postoje vítáte, nebo na ně nijak nehledíte?
Emoce je významnou silou uměleckého díla. Pokud ji socha nedokáže vyvolat, je něco špatně.

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

OBRAZEM: Zvony z Klení odletěly dřív, do dílny na opravu. Pořádá se na ně sbírka

Z kostela sv. Vavřince v Klení sňaly zvonaři dva tamní zvony, aby se opravili a...

Jeden váží 153 a druhý 111 kilogramů. Dva zvony pocházející z 15. století z věže kostela sv. Vavřince v Klení na Českokrumlovsku zmizely. Nikdo je neukradl. Poprvé po několika staletích je snesli...

Černý dým nad Příbramskem. V Občově hoří autodílna

Požár v Občově na Příbramsku. (16. března 2026)

Hasiči likvidují rozsáhlý požár v Občově na Příbramsku, kde dnes odpoledne vzplálo hospodářské stavení, které je používáno jako autodílna. Z místa požáru se valí hustý, černý dým. Podle dosavadních...

Policie pátrá po uprchlém vězni, odjel na kole z pracoviště v Liberci

ilustrační snímek

Policie pátrá po 36letém vězni Janu Peterfim, který před několika dny přelezl plot nestřeženého pracoviště v Liberci a odjel na kole. Muž dosud nebyl vypátrán....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hned 150 kapel během dvou nocí. Festival promění pražský Žižkov v jeden velký klub

Žižkovská noc je tradiční festival nezávislé hudby.

Hudební festival Žižkovská noc letos slaví patnáct let existence. Jubilejní ročník nabídne tento pátek a v sobotu více než 150 kapel a DJů, kteří vystoupí v patnácti klubech a kulturních prostorech...

Rozbil výlohu květinářství a ukradl desetitisíce korun na pomoc týraným kočkám

Kasička charitativního kočičího spolku Kryšpín. (12. března 2026)

Do ostravského květinářství se zkraje března vloupal zloděj, který si odsud odnesl minimálně padesát tisíc korun. Peníze byly v kasičce sloužící pro sbírku Charitativního kočičího spolku Kryšpín....

Vlak u Pardubic najel do kamení. Incident omezil provoz na koridoru

Pendolino Českých drah

Incident na železničním koridoru mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Kostěnice dnes odpoledne omezil provoz. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti na kolejích Martina Kavky tam krátce...

Plzeňský festival Blik Blik se rozšíří na tři dny, nabídne 17 světelných zážitků

Plzeňský festival světla Blik Blik se letos rozšíří na tři dny. Od 19. do 21. března uvidí lidé na 3,5 kilometru dlouhé trase mezi areálem DEPO2015 a náplavkou...

Malá galerie písecké Sladovny představí porcelán sochaře Jiřího Kožíška

ilustrační snímek

Malá galerie písecké Sladovny představí porcelánovou tvorbu akademického sochaře a designéra Jiřího Kožíška. Výstava s názvem Sedm vln, porcelán přiblíží užité...

Správa silnic Plzeňského kraje hledá až 30 nových řidičů, strojníků a stavbařů

Společnost Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS) hledá až 30 nových řidičů, strojníků a stavebních dělníků. Shání je pro všech sedm okresů regionu, v...

Laffita chystá největší módní přehlídku v kariéře, zahraje na ní Paul van Dyk

16. března 2026

Počet lidí s respiračními infekcemi se v Moravskoslezském kraji výrazně nezměnil

ilustrační snímek

Počet lidí trpících akutními respiračními infekcemi se minulý týden v Moravskoslezském kraji moc nezměnil. Na 100.000 obyvatel připadalo 1833 nemocných, v...

