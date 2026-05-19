Sokolí mláďata z Teplických skal zmizela, ochranáři zjišťují příčinu

Hnízdění sokolů stěhovavých v Teplických skalách v CHKO Bromouvsko skončilo předčasně. Tři mláďata z hnízda zmizela. Co bylo příčinou ochranáři zjišťují. Na celém Broumovsku zaznamenali asi deset párů, většina z nich pokračuje v hnízdění, což je v posledních letech průměrný počet. ČTK to dnes řekl zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Sokol stěhovavý patří k ohroženým druhům, který pravidelně v oblasti hnízdí. Při hnízdění potřebuje klid.
"Sokolí pár si v letošním roce v Teplických skalách vyhlédl ke hnízdění skalní dutinu dál od turistické stezky. A tolerance ptáků vůči turistům byla překvapivě dobrá, proto jsme se rozhodli přístup na turistickou stezku letos nijak neomezovat. Koncem dubna jsme pak na hnízdě pozorovali tři vylíhlá mláďata," sdělil Kafka.
Sokoli úspěšně přečkali i nápor turistů o květnových svátcích, ale poté se situace změnila. "V dalších dnech hnízdo zůstalo prázdné, kdy všechna tři mláďata zmizela. Co bylo přesnou příčinou neúspěchu, zjišťujeme. V tuto chvíli nechci spekulovat, jak k tomu došlo," dodal Kafka. Poslední úspěšné hnízdění v Teplických skalách tak bylo podle něj naposledy v roce 2022, kdy z hnízda úspěšně vylétla dvě mláďata.
Na Broumovsku hnízdí sokoli zpravidla v Adršpašsko-teplických skalách, které jsou častým cílem turistů. Ochranáři z CHKO Broumovsko proto zakazují na jaře vstup do vybraných lokalit ve skalách kvůli hnízdění sokolů každoročně, liší se jen počet míst podle situace. Od 11. března je kvůli hnízdění sokolů dočasně uzavřen přístup na Frýdlantskou vyhlídku na hoře Ostaš. V Teplických skalách bývá zpravidla na jaře kvůli sokolům zakazován vstup na úsek prohlídkového okruhu v blízkosti Chrámových stěn. Letos k tomuto omezení ochranáři nepřistoupili.
V CHKO Broumovsko loni opustilo pět hnízd 16 sokolích mláďat, což je nejvíce v novodobé historii, uvedli ochranáři.
Na Broumovsku se sokoli začali znovu objevovat v 90. letech minulého století, první pár zahnízdil okolo roku 2000. Sokol stěhovavý je velký zhruba jako vrána a dožívá se až 20 let. Živí se převážně ptáky do velikosti holuba, které loví za letu.