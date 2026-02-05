Běžci a chodci pomohli, novogotickou kapli v Šonově čeká oprava

Nadace na opravu pošle 200 tisíc korun.
Farář Martin Lanži měl aplikaci zapnutou i v neděli 1. února při večerní mši v klášterním kostele sv. Vojtěcha, kde se kněz obvykle hodně nachodí. S radostí však ohlásil, že body už mohl poslat jinému projektu, protože kaple uspěla, a to pět dnů před vypršením termínu.
„Rychlost vysbírání potřebných bodů vnímám jako projev velké podpory od lidí, kteří žijí na Broumovsku a stejně tak za jeho hranicemi. Je to to správné nalití krve do žil pro neutuchající snahu o obnovu Broumovské skupiny kostelů,“ uvedl farář Lanži.
Do sbírání bodů se zapojil tým lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského, který snahy o opravu kostelů na Broumovsku léta podporuje. Sekretářka broumovského starosty zapojila známé, řešilo se to i v kadeřnictví ve Vižňově. Na bohoslužbách část farníků prozradila, že se účastní.
„I když hřbitovní kaple Panny Marie součástí Broumovské skupiny kostelů není, díky programu Renovace drobné historické architektury v pohraničí z grantů Evropské unie se pomůže i této neogotické kapli, která by jinak neměla šanci, aby mohla být dost zásadně obnovena,“ řekl kněz.
Částku 200 tisíc korun farnost použije na spoluúčast při financování obnovy kaple. Oprava je v plánu letos. Celkové náklady činí zhruba 1,06 milionu korun, dotace je 730 tisíc. Farnosti zbývá ještě sehnat na spoluúčast asi 130 tisíc.
O grant farnost požádala spolu s polským partnerem farností sv. Jakuba v Ścinawce Dolnej, ta zase obnovuje interiér kostela.