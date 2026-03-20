Jezevčík uvázl pod hromadou betonových sloupů, když honil lišku. Ta ho i pokousala

Hasiči ve čtvrtek v Provodově-Šonově na Náchodsku zachraňovali jezevčíka uvězněného pod složenými betonovými sloupy. Zaběhl pod ně, když pronásledoval lišku, jenže pak se nedokázal sám dostat ven.
Fena jezevčíka uvázla v Šonově u Nového Města nad Metují pod betonovými sloupy, pomohli hasiči. (19. března 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

K zásahu jeli hasiči po čtvrteční 11. hodině do Šonova nedaleko Nového Města nad Metují, kam je přivolal majitel jezevčíka.

„Majitelé byli na procházce a fenka se vydala za liškou, která před nimi přeběhla. Přirozený instinkt. Vběhla za liškou mezi betonové sloupy. Tam uvázla, liška utekla jinudy,“ popsal pro iDNES.cz místní obyvatel.

Skládka sloupů se podle něj nachází na soukromém pozemku oploceném elektrickým ohradníkem.

„Hasiči museli nejprve přemístit některé sloupy na hromadě, aby se k uvázlé fence dostali. Poté pomocí vyprošťovacího zařízení, výdřevy a podkládacích klínů další sloupy přizvedli a zabezpečili proti nežádoucímu pohybu. Pak už nic nebránilo přizvednutí posledního sloupu a záchraně fenky. Notně vyčerpaná zvědavá psí slečinka skončila šťastně v náručí svého majitele,“ uvedli hasiči.

Jezevčíka liška i pokousala. „Fenka byla v šoku a majitelé jeli hned k veterináři. Měla by být v pořádku,“ uvedl zdroj iDNES.cz.

Zasahovali profesionální hasiči z Velkého Poříčí a dobrovolná jednotka Provodov-Šonov.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

OstravskĂˇ zoo spojuje manuly, doufĂˇ v posĂ­lenĂ­ populace tÄ›chto vzĂˇcnĂ˝ch koÄŤek

