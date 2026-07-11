Soud dal chovanci dětského domova v Chrastavě za napadení učitelky podmínku

Krajský soud v Hradci Králové potrestal podmínkou mladistvého chovance dětského domova v Chrastavě na Liberecku za napadení učitelky loni v únoru. Uložil mu podmíněný trest dva a půl roku vězení se zkušební dobou tři roky. Odsouzený má učitelce zaplatit odškodné 50.000 korun. Rozsudek není pravomocný. Obhájce i státní zástupkyně si pro odvolání ponechali lhůtu na rozmyšlenou. O rozsudku informovala televize Prima.
Mladistvý ženu napadl ještě se dvěma nezletilými. Ti pro svůj věk do 15 let nemohou být stíháni. Policie mladíka od loňského února stíhala pro trestné činy vydírání, ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování.
Odsouzený podle televize učitelku po předchozí hádce kvůli počítači napadl a spoutal elektrickým kabelem a vyhrožoval jí nožem. "Jednáním obžalovaného byla poškozené způsobena posttraumatická stresová porucha, což bylo prokázáno lékařskými zprávami. Dále byl viněn z nebezpečného vyhrožování se zbraní," uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.
Dětský domov se školou v Chrastavě u Liberce je státní školskou institucí. Zařízení zajišťuje péči 24 chlapcům s nařízenou ústavní výchovou, popřípadě s nařízeným předběžným opatřením, kteří mají diagnostikovány poruchy chování.