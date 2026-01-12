Zotročili si bezdomovce, ti jim roky posluhovali za almužnu, soudí kolotočáře

Rodina z Trutnovska provozující pouťové atrakce je u hradeckého krajského soudu obžalovaná z obchodování s lidmi. Podle obžaloby si zotročila nejméně osm lidí, většinou bezdomovce, kteří pro ni pracovali mezi lety 2001 až 2024, často jen za jídlo a ubytování. Ze slíbené mzdy viděli pouhé zlomky, mnohdy jen 30 korun za den, nebo i nic. Neměli kam utéct a báli se, že je dopadnou známí kolotočářů a vrátí je zpět. Členům rodiny hrozí až 12 let vězení.

Hlavou organizované skupiny byl podle spisu otec dalších dvou obžalovaných Martin Novotný starší, poškození mu kvůli jeho chování přezdívali „gestapák“. Jako jediný je kromě obchodování s lidmi obžalovaný také z těžkého ublížení na zdraví, jelikož jednomu z poškozených zlomil nohu za to, že při mytí auta zůstala na jednom pantu dveří vazelína.

Dvojkou skupiny byla podle spisu Novotného dcera Marcela Schallmannová, coby prvorozené dítě. Na starost měla například fiktivní administrativu, když bylo potřeba úřadům předložit pracovní smlouvy poškozených. U soudu stojí také její manžel Karel Schallmann a bratr Martin Novotný mladší, kteří se na vykořisťování poškozených podíleli.

Čtyři členy rodiny provozující pouťové atrakce viní obžaloba u hradeckého krajského soudu z obchodování s lidmi (12. ledna 2026).
„K pracím přiměli zejména osoby z řad bezdomovců nebo nacházejících se ve složitých životních situacích či osoby bez zázemí, které se nechaly zlákat i vidinou přislíbeného ubytování a jídla,“ stojí ve spisu.

Podle obžaloby si z nich dělali prakticky otroky pro těžkou práci, za kterou nedostávali skoro žádnou mzdu, byli vystaveni psychickému i fyzickému násilí a u kolotočářů žili v tristních podmínkách.

Případ vyšel najevo díky neziskové organizaci, která pomáhá lidem na ulici. Při kontaktu s jedním z poškozených, jenž pracovníkům neziskovky popisoval, co dříve dělal, seznali, že se mohl stát obětí trestného činu, a případ ohlásili na policii.

Symbolické odměny

Všechny čtyři obžalované dnes k soudu přivedla ostraha z vazby. Rodina provozovala pouťové atrakce, stánkový a bufetový prodej občerstvení na poutích, festivalech a trzích. Poškození měli na starost údržbu a úklid, pracovali načerno.

„K pracím je přiměli na základě vědomě zkresleně inzerovaných a slibovaných pracovních podmínek a odměny za práci. Mzdu však v přislíbené výši pod různými výmluvami nevypláceli nebo pod účelovými záminkami krátili mzdy, třeba z důvodu zjištění konzumace alkoholu nebo obvinění z údajných krádeží peněz z tržeb. Nezřídka jim v hotovosti předávali jen symbolické částky, třeba dvacet, třicet nebo sto korun denně a nebo vůbec nic,“ řekl státní zástupce Milan Šimek.

Rodina zotročila bezdomovce. Za práci dostali sotva jídlo, utéct se báli

Poškození podle státního zastupitelství často pracovali 10 až 18 hodin denně včetně víkendů a svátků. Museli být fakticky kdykoliv během dne k dispozici a podrobovat se všem rozkazům. Obžalovaní je cíleně udržovali ve stavu finanční nouze a závislosti. Chovali se despoticky, vyvíjeli psychický nátlak a sprostě jim nadávali, bili fackami a pěstmi, kopali do nich a vyhrožovali jim smrtí.

Bez svolení se nesměli vzdalovat z ubytovny a nesměli se bavit s jinými lidmi. Tito lidé neměli kam utéct, zejména když se poutě nacházely v Polsku.

„Báli se, že by je obvinění případně i za podpory jejich známých z poutí našli, chytli a potrestali,“ píše se v obžalobě.

Jako pes uvázaný u boudy

Poškozených bylo minimálně osm. Někteří utekli, ale byli chyceni nebo zmanipulování k návratu. Bydleli v tristních podmínkách, většinou jen ve vyřazených nezateplených kontejnerech či karavanech bez sociálního zařízení. Jeden z poškozených podle svých slov pro rodinu pracoval od března 2001 až do května 2023 a v přípravném řízení uvedl, že si připadal jako „pes uvázaný u boudy“.

Protože podle obžaloby souzení čin spáchali jako organizovaná skupina, hrozí všem obžalovaným trest od šesti do dvanácti let vězení.

„Společným jednáním jinou osobu za použití násilí, zneužívajíc jejího omylu, tísně nebo závislosti přiměli k otroctví nebo nevolnictví a k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování,“ uvedl Milan Šimek, podle něhož byl motivem finanční prospěch.

Žena dívkám sjednávala placený sex, za kuplířství dostala šest let vězení

„Organizovaná skupina? Tomu nerozumím. Jsme rodina, voláme si, to je normální věc. Gestapák mi nikdo neříká, ani nevím, kdo to je, je to výmysl. Není pravda, že bych měl rozhodující slovo, každý má své povinnosti,“ řekl Martin Novotný starší ve své řeči a snažil se vyvrátit takřka každou větu ve spisu.

„Ti lidé u nás byli domluveni na práci, jen když byli potřeba na konkrétní dny. Než aby byli na ulici, dal jsem jim bydlení. Přebývali tam, protože neměli kde být. Smlouvy jsme jim dělali jenom na dny, kdy to bylo potřeba. Nic víc nebyla naše povinnost,“ přednesl svou verzi.

Soudu řekl, že každý v jeho rodině má své podnikání a že je nesmysl, že by organizoval nějakou zločinnou skupinu.

„Nemůžu za to, že jsou alkoholici“

„Celé to fungovalo tak, že kdo se přihlásil na inzerát, tak jsme ho vzali a jelo se. Nikde nebylo řečeno, že to byla práce pro bezdomovce. Žádné lidi bez domova jsme schválně nenabírali. Peníze na jídlo dostávali, já nemůžu za to, že je pak utratili za něco jiného. Všechno jsou to hlouposti. Každý den dostávali peníze. Všechno, co potřebovali, si kupovali sami. Nemůžu za to, že to jsou alkoholici a že tam chlastali. Často jsem to s nimi musel řešit,“ prohlásil.

Obžalovaný také řekl, že pochází z kolotočářské rodiny a že navazuje na tradici otce a dědy. Nikdy prý neměli problémy se zákonem. Mnohokrát zopakoval, že skutečnosti kladené mu za vinu jsou naprosté hlouposti a že vše dělali tak, jak to v kolotočářské branži běžně chodí.

Všichni čtyři jsou také obžalovaní z vykořisťovaní jedné nezletilé. Tu podle státního zástupce nutili k práci od pátku do neděle a také o prázdninách a svátcích ještě v době, kdy chodila do školy.

Oba Novotní odmítli prohlášeni viny. „S obžalobou kategoricky nesouhlasíme, všechny skutky považujeme za sporné,“ řekl obhájce otce a syna.

„Nesouhlasíme se zněním obžaloby. Je postavená na nepravdách. Byli to pouze brigádníci na sezonní práce. Kdyby takto byli postihováni všichni světští, tak by tady už nikdo takový nebyl,“ řekla novinářům obhájkyně Schallmanové Tereza Jelínková.

