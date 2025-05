Místo doživotí 30 let. Soud zmírnil trest za zapálení domu, v němž zemřel člověk

Autor: ČTK , iDNES.cz

11:42 , aktualizováno 12:18

Pražský vrchní soud poslal v úterý šestadvacetiletého Jakuba Tůmu na 30 let do vězení za to, že na podzim 2023 v Hradci Králové úmyslně zapálil rodinný dům. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý obyvatel domu a jeho pes. Několik dní po činu se pak Tůma podle spisu pokusil zabít svědka této události. Soud nyní zmírnil předchozí verdikt o doživotí.