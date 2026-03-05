Podmínka platí. Soud potvrdil trest za ovlivňování tendrů v nemocnici Náchod

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:52aktualizováno  13:52
Pražský vrchní soud potvrdil tříletý podmíněný trest bývalému vedoucímu odboru investic Královéhradeckého kraje Emilu Kmoníčkovi za zmanipulování dvou miliardových tendrů na přestavbu krajské nemocnice v Náchodě. Někdejšího hejtmanova poradce Lubomíra Červinského osvobodil.
Krajský soud v Hradci Králové projednával znovu případ Emila Kmoníčka (vlevo) a...

Krajský soud v Hradci Králové projednával znovu případ Emila Kmoníčka (vlevo) a Lubomíra Červinského (vpravo), obviněných z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (26. dubna 2022) | foto: ČTK

Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka a...
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka a...
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka (vlevo) a...
Krajský soud v Hradci Králové projednával znovu případ Emila Kmoníčka (vlevo) a...
27 fotografií

Rozhodnutí je pravomocné. Oba muži vinu od počátku odmítali.

„Všechna podaná odvolání se zamítají,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Viktor Mach. Prvoinstanční verdikt chtěl změnit Kmoníček i státní zástupkyně.

Podmínka za ovlivnění tendrů v nemocnici Náchod. Stejný soud případ řešil už potřetí

Podle Macha k tomu ale nebyl důvod, královéhradecký soud správně zjistil stav věci i vyhodnotil důkazy. „Soud také dospěl k závěru, že vyměřený trest je zcela přiměřený,“ dodal soudce.

Případ se týkal druhého a třetího tendru na přestavbu krajské Oblastní nemocnice Náchod, které kraj neúspěšně organizoval v letech 2015 až 2016.

První zakázka měla hodnotu téměř 1,2 miliardy korun, druhá 1,3 miliardy. Podle obžaloby oba muži činili kroky k tomu, aby zakázky získala společnost Metrostav. V případě Červinského ale soud dospěl k závěru, že čin nespáchal.

„Firmě nemohla vzniknout žádná výhoda“

Kmoníček byl v e-mailovém kontaktu se dvěma manažery Metrostavu, jimž poskytoval před vypsáním tendru zadávací dokumentaci a umožňoval jim vznášet k ní připomínky. O Červinském obžaloba tvrdila, že vše řídil a kvalifikační požadavky na uchazeče koncipoval tak, aby Metrostav měl výhodu v soutěži.

Krajský soud v Hradci Králové projednával znovu případ Emila Kmoníčka (vlevo) a Lubomíra Červinského (vpravo), obviněných z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (26. dubna 2022)
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka a Lubomíra Červinského (vlevo), kteří jsou obviněni z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (25. června 2019)
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka a Lubomíra Červinského (na snímku), kteří jsou obviněni z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (25. června 2019)
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka (vlevo) a Lubomíra Červinského, kteří jsou obviněni z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (25. června 2019)
27 fotografií

Oba muži byli obžalovaní z pokusu o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby. Dvojice vinu v minulosti odmítla.

Kmoníčkův obhájce na počátku odvolacího jednání řekl, že i kdyby jeho klient zaslal část zadávací dokumentace někomu z Metrostavu, nemohla z daných dokumentů firmě vzniknout žádná výhoda.

Soudy se táhnou od roku 2019

Poukázal také na délku řízení, které podle něj trvá asi deset let. Nebylo podle něj také nijak prokázáno, že by Kmoníček měl v úmyslu výhodu někomu zjednat. Soudy se případem začaly zabývat už v roce 2019. I odvolací soud kauzu řešil poněkolikáté.

Krajský soud v Hradci Králové v dubnu 2022 uložil Kmoníčkovi a Červinskému pětileté tresty vězení a peněžité tresty. Vrchní soud verdikt zrušil, stejně jako v září 2021 po prvním odvolání. Poprvé, v červenci 2020, krajský soud potrestal Kmoníčka pětiletým trestem vězení a Červinského osvobodil.

Stavební firmu se kraji podařilo vybrat až ve čtvrté soutěži, stalo se jí konsorcium firem Geosan Group a BAK stavební společnost. Stavba dvou nových pavilonů začala v dubnu 2018 a skončila v září 2020.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Jedna z nejlepších služeb. Pražané v průzkumu ocenili MHD, chválí rychlost i jízdné

ilustrační snímek

Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hl. m Prahy (DPP) nejvíce oceňují rychlost,...

5. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Šumavská horská služba letos registruje 600 zásahů, meziročně o stovku víc

ilustrační snímek

Šumavská horská služba v této zimní sezoně registruje šest stovek zásahů. Je to přibližně o stovku více než ve stejném období loni. Meziročně poklesl počet...

5. března 2026  13:14

Sezona lyžování na jihu Moravy končí, podle provozovatelů středisek byla úspěšná

ilustrační snímek

Sezona lyžování v Jihomoravském kraji víkendem zřejmě končí. Ve slunečném a teplém počasí lidé ztrácejí o zimní sporty zájem. Provozovatelé středisek hodnotí...

5. března 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Zimní střediska v Krušných horách jsou stále plně v provozu díky zásobám sněhu

ZimnĂ­ stĹ™ediska v KruĹˇnĂ˝ch horĂˇch jsou stĂˇle plnÄ› v provozu dĂ­ky zĂˇsobĂˇm snÄ›hu

Zimní střediska v Krušných horách v Karlovarském kraji jsou díky zásobám sněhu i přes oblevu nadále plně v provozu. Jezdí vleky, lanovky i dětské pohyblivé...

5. března 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zimní střediska v Krušných horách jsou stále plně v provozu díky zásobám sněhu

ZimnĂ­ stĹ™ediska v KruĹˇnĂ˝ch horĂˇch jsou stĂˇle plnÄ› v provozu dĂ­ky zĂˇsobĂˇm snÄ›hu

Zimní střediska v Krušných horách v Karlovarském kraji jsou díky zásobám sněhu i přes oblevu nadále plně v provozu. Jezdí vleky, lanovky i dětské pohyblivé...

5. března 2026,  aktualizováno 

Jdu na pivo, řekl muž poté, co ho partnerka bodla do prsou. Případ je u soudu

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Krvavou hádku mezi partnery řeší českobudějovický krajský soud. Dvaačtyřicetiletá žena je obžalovaná z pokusu o vraždu svého o osm let staršího partnera. Hrozí jí 10 až 18 let vězení. Přítel před...

5. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Prodavače rozčílila kontrola. Na inspektora vzal nůž a přitlačil ho k mrazáku

Prodavač z Chomutovska vzal nůž na inspektora.

Prodejce na Chomutovsku při běžné kontrole vytáhl nůž na inspektora. Kriminalisté čtyřicetiletého muže obvinili ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Protože se jednání dopustil se...

5. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Zlínský kraj podpořil iniciativu na záchranu strojírenství v regionu

ilustrační snímek

Radní Zlínského kraje podpořili dotací 600.000 korun iniciativu Zachraňme strojírenství ve Zlínském kraji. Vznikla před dvěma lety jako reakce na nedostatek...

5. března 2026  12:59,  aktualizováno  12:59

Na Vysočině se lyžuje na sedmi kopcích, skiareál Nový Jimramov končí v sobotu

ilustrační snímek

Na Vysočině se v současnosti lyžuje na sedmi kopcích. Skiareál Nový Jimramov na Žďársku ukončí sezonu v sobotu. Provozovatelé zbývajících středisek chtějí...

5. března 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Karlovy Vary otevřely nové veřejné hřiště za 8,1 milionu korun u Mattoni Areny

Karlovy Vary otevĹ™ely novĂ© veĹ™ejnĂ© hĹ™iĹˇtÄ› za 8,1 milionu korun u Mattoni Areny

V Karlových Varech se dnes veřejnosti i sportovcům otevřelo nové venkovní víceúčelové hřiště. V areálu Mattoni Areny ho u Bauer tréninkové haly dalo vybudovat...

5. března 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Velká kontrola obchodů rozdala vysoké pokuty: Každý druhý prodejce loni klamal zákazníka

S Čechy hýbou slevy a akční nabídky, jak nenaletět lákavým akcím?

Více než polovina obchodníků v Česku při poskytování slev porušuje zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která loni odhalila pochybení v 734 z 1432 provedených kontrol. Nejčastěji šlo...

5. března 2026  14:23

Novou budovu brněnského magistrátu navrhne 11 týmů z osmi států

ilustrační snímek

Novou budovu brněnského magistrátu v Benešově ulici chtělo navrhnout 63 zájemců z mnoha zemí. Na základě předložených portfolií vybrala soutěžní porota 11...

5. března 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.