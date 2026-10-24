Soud poslal do vazby muže obviněného z vraždy ženy ve Velkém Poříčí

Náchodský okresní soud dnes poslal do vazby čtyřiatřicetiletého muže obviněného z vraždy jednašedesátileté ženy ve Velkém Poříčí na Náchodsku. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Martin Stránský. Pobodaná žena zemřela na následky zranění, po činu ji pachatel okradl. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněnému až 20 let vězení.
Policie se dnes na dotaz ČTK k motivu činu nevyjádřila s odkazem na pokračující vyšetřování. Podle kriminalistů obviněný a mrtvá žena nebyli příbuzní. Obviněný muž je českým občanem.
Policisté zadrželi muže v noci na 23. října poté, co našli tělo ženy u řeky Metuje ve Velkém Poříčí. Po ženě pátrala policie od 22. října odpoledne, když dostala oznámení, že nepřišla domů ani do zaměstnání a nebylo ji možné kontaktovat.
Na objasnění případu pracují královéhradečtí krajští kriminalisté spolu s náchodskými.