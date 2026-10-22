Soud řeší první stížnosti na volby v hradeckém kraji, v Trutnově a Jetřichově

Krajský soud v Hradci Králové řeší první stížnosti na letošní komunální volby v Královéhradeckém kraji. Jeden návrh na neplatnost volby všech kandidátů zvolených do zastupitelstva obce Jetřichov na Náchodsku podal člen okrskové volební komise a druhý podobný v Trutnově jeden z kandidátů. ČTK to dnes sdělila Eva Hamplová z krajského soudu. Oba návrhy soud obdržel 21. října a od té doby má 20 dnů na rozhodnutí.
V případě voleb v Jetřichově, podle navrhovatele, okrsková volební komise sčítala hlasy voličů chybně, v rozporu se zákonem. "Tuto skutečnost měl zjistit až po skončení sčítání. Jednou z možností je nařízení přepočítání hlasů," sdělila ČTK Hamplová.
V obci se 440 obyvateli byly dvě kandidátní listiny nezávislých kandidátů. Uskupení Nezávislí - pro obec Jetřichov získalo v sedmičlenném zastupitelstvu čtyři mandáty a uskupení Blíž lidem tři. Volební účast byla 62,82 procenta.
Také v Trutnově míří návrh na neplatnost volby všech kandidátů zvolených do zastupitelstva města. "Navrhovatelem je jeden z kandidátů. Dle jeho tvrzení došlo při sčítání hlasů a vyhotovování zápisů o průběhu a výsledku hlasování u okrskových volebních komisí ve volebních okrscích č. 8 a č. 21 k závažným pochybením a porušením ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí," sdělila ČTK Hamplová.
Komunální volby v třicetitisícovém Trutnově vyhrálo Máme rádi Trutnov, společná kandidátka ODS s podporou lidovců a TOP 09. Získala 14 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Druhé ANO získalo sedm mandátů, třetí Adresa Trutnov - kandidátka STAN a nezávislých - pět zastupitelů, stejně jako čtvrtá Volba pro město. Dva zastupitele budou mít na pátém místě Patrioti Trutnov. Do zastupitelstva se tak dostaly všechny kandidující subjekty. Volební účast byla téměř 41 procent.
V Trutnově bude pokračovat koalice v čele s ODS, starostou má být nadále Michal Rosa. Koalici vytvoří opět vítězná ODS s uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. V zastupitelstvu bude mít trojkoalice 24 hlasů.