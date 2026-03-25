Prezidentova řidiče potrestali za nehodu. V pohotovosti nesmí pít alkohol, řekl soud

Obhájce Pavel Kroupa chtěl, aby byl člen policejní ochranné služby prezidenta zproštěn obžaloby. Žalobce Lukáš Vodička pro řidiče žádal peněžitý trest 52,5 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na 1,5 roku. Samosoudkyně Jana Geislerová přesně takto rozhodla.
Podle ní řidič porušil své povinnosti tím, že pil alkohol v době služební pohotovosti. Jeho množství nebylo rozhodující.
„Soud trochu upravil popis skutku, aby to odpovídalo provedeným důkazům v hlavním líčení. Zčásti bylo vycházeno ze zásady ‚v pochybnostech ve prospěch‘ pana obžalovaného. Je za prokázané z jeho výpovědi v trestním řízení, že alkohol požil nejméně v době od 20 do 21 hodin, i když se lze zamýšlet nad tím, zda za dobu šesti minut, kterou uvedl, všechny ty alkoholické nápoje během takto krátké doby zkonzumoval, ale neexistuje jiný důkaz kromě případně jeho vyjádření u dechových zkoušek, že by tomu bylo jinak,“ uvedla soudkyně Geislerová.
Shrnula, že řidič byl zařazen na svém útvaru do oddělení přepravy, kde měl povinnost střežit svěřené auto. Nemohl ho nechat bez dohledu a například kvůli opilosti jít na ubytovnu pěšky. Podle soudkyně během služební pohotovosti šofér mohl být kdykoli povolán do služby, tedy pít nesměl.
Kopp, který je od 7. března loňského roku zproštěn výkonu služby, sledoval verdikt soudu velmi pozorně a klidně. Rozsudek není pravomocný. Žalobce se vzdal odvolání, ale řidič se hned odvolal.
Při dnešním líčení proběhl výslech řidičova někdejšího nadřízeného přes videokonferenci. Soudkyně se svědka dotazovala například na to, zda řidič mohl nechat služební auto kvůli indispozici či alkoholu na místě, nechat se odvézt a pak se pro něj dodatečně vrátit.
„Není to standardní postup. Auta, která jsou přidělena chráněným osobám, podléhají určitému režimu, takže není standardem nechávat je bez dozoru na místech, kde je přístup veřejnosti,“ prohlásil v Českých Budějovicích svědek, který už u policie nepracuje.
Nakolik mohl za nehodu alkohol?
Nehoda se stala 8. února po 21. hodině v České Čermné, kam jezdí prezidentský pár na chalupu. Zdejší starosta pro iDNES.cz uvedl, že v ten den tam přátelé pořádali soukromou zabijačku a prezidenta Petra Pavla pozvali. Provázela ho ochranka.
Když jejím členům ve 20 hodin končila služba, podle svědků z ochranky tou dobou odvedli prezidenta pěšky domů, předali jej dalším ochráncům a na pozvání hostitelů se ještě na zabijačku vrátili. Ochranka včetně řidiče už měla v té době služební pohotovost až do sedmé hodiny ráno.
Žalobce viní Koppa z toho, že ve výkonu služby či služební pohotovosti v přesně nezjištěnou dobu pil alkohol a poté řídil vůz značky BMW X5, kdy ze zabijačky vezl i své dva kolegy. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vozu ani stavu silnice a kolem 21:00 na okraji České Čermné v pravotočivé zatáčce levým bokem najel do oplocení u domku, narazil do obecního elektrického sloupu a pak i do zaparkovaného osobního auta. Zastavil až po více než dvou stech metrech v lese.
V závěrečné řeči žalobce prohlásil, že šlo o úmyslný čin a příčinou nehody byl alkohol. Navrhl stejný trest jako už dříve v trestním příkazu, který Kopp odmítl. Státní zástupce si dál stojí za tím, že řidič popíjel už i během dne. Až po zahájení trestního stíhání řidič totiž přišel s verzí, že pil těsně před jízdou.
„Obhajobu pana obžalovaného, že alkoholické nápoje pil až před samotnou jízdou, kdy rychle za sebou vypil několik alkoholických nápojů, tedy piva i tvrdého alkoholu, protože věděl, že v průběhu řízení motorového vozidla ještě nebude ovlivněn, považuji svým způsobem za svéráznou,“ uvedl státní zástupce Vodička.
Poškozený majitel vozidla, který slyšel z domu náraz a měl za to, že viník ujel, přivolal náchodskou policii. Na služebním autě sice ani nevystřelily airbagy, od nehody je však nepojízdné a dosud neopravené, škoda na něm je kolem jednoho milionu korun. Majitele auta i ministerstvo vnitra s jejich škodou soudkyně odkázala do civilního řízení.
Hodinu po nehodě Kopp nadýchal 1,47 promile alkoholu, druhé měření ukázalo 1,42 promile. Odběr krve později ukázal hodnoty 0,91 a 0,85 promile. Žalobce kritizoval, že se čekalo s dechovou zkouškou na služebního funkcionáře a řidič měl příležitost promýšlet si postup.
Podle sděleného množství nápojů a časových údajů dva znalci nakonec shodně dospěli k závěru, že řidič měl v době nehody jen 0,21 až 0,22 promile alkoholu. Nízkým množstvím alkoholu argumentoval obhájce.
Rychlost, ne alkohol, argumentuje obhájce
Obhajoba navíc tvrdí, že řidič v době služební pohotovosti neměl zakázáno pít alkohol, protože s takovým předpisem nikdy nebyl seznámen. Podle soudkyně však znal předešlý předpis z roku 2016.
Obhájce dnes odmítl, že šlo o úmyslný čin. „Věc ohledně alkoholu a dopravní nehody měla být postoupena služebnímu funkcionáři, tedy řediteli útvaru s kázeňskou pravomocí, kde pan obžalovaný vykonává službu. Ten by s ním projednával kázeňské řízení jako s jeho dvěma kolegy, mohly se už řešit případné náhrady škody u služebního i soukromého vozidla. To se nestalo,“ řekl obhájce Kroupa.
„Služební funkcionář by bezpochyby nedospěl k jinému závěru - a pan obžalovaný by to nesporoval ani v kázeňském řízení, že porušil paragraf o požití alkoholického nápoje a pak usedl do vozu, že měl dopravní nehodu, ujel od ní a porušil jednoznačně paragraf ohledně rychlosti jízdy. Ta byla příčinou dopravní nehody,“ poukázal obhájce Kroupa.
Advokát kritizoval pochybení v přípravném řízení i to, že se řidič ocitl před trestním soudem. Řízení označil za kočkopsa. Navrhl zproštění obžaloby, protože nebyla podána důvodně.
Řidičská chyba, připustil šofér
Kopp u soudu připustil, že vypil půllitr točeného piva a jeden „šnyt“ před večeří a dal si také necelé dva panáky slivovice.
To, že se před jízdou pít nesmí, ví, ale tvrdí, že pil těsně před jízdou, takže ho alkohol nemohl ovlivnit. Na místě bylo i náhradní vozidlo pro prezidenta, podle řidiče tak akceschopnost útvaru neutrpěla.
3. února 2026
Řidič už dříve řekl, že jel poněkud svižně a zatáčka ho překvapila. Tvrzení, že se zapovídal s kolegy, soudkyně odmítla, protože svědci zmiňovali, že se dívali do telefonů.
Odjetí od nehody Kopp vysvětlil tím, že hledal bezpečné místo k zastavení.
„Alkohol neměl vliv na mou jízdu, celou cestu jsem jel pomalu úzkými uličkami, na rovince jsem zrychlil, protože se tam dá zrychlit, je to tam poměrně přehledné. Mezi obcemi pak jezdím opatrně a pomalu, kvůli srnkám. Tady jsem to s rychlostí trochu přehnal, považuji to za řidičskou chybu, ne ovlivnění alkoholem,“ řekl dříve Vojtěch Kopp. Nehody u soudu litoval.
Případ policie původně řešila jako ohrožení pod vlivem návykové látky. Později byl překvalifikován.