Soud v Hradci Králové poslal muže za pokus o vraždu a týrání na 13 let do vězení

Za pokus o vraždu a další zločiny dnes Krajský soud v Hradci Králové poslal muže na 13 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Loni v lednu napadl podle obžaloby nožem ženu, se kterou žil ve společné domácnosti a dlouhodobě ji týral. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se odvolal, sdělila ČTK mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská. Obžalovaného soud potrestal kromě pokusu o vraždu také za zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozilo mu za to až 20 let vězení.
Muž podle obžaloby ženu dlouhodobě týral, policie ho opakovaně vykazovala ze společného bytu, ale ona jej znovu brala zpět. "Spouštěčem fyzického násilí byla obvykle neochota mu dávat peníze na alkohol," uvedla obžaloba.
Muž poškozenou mlátil pěstmi do obličeje, hlavy, někdy jí kopal, a to i několikrát za měsíc. Soud loni 2. ledna v návaznosti na jeho vykázání z bytu uložil obžalovanému zákaz vstupu do domu a jeho bezprostředního okolí a také mu na měsíc zakázal jakýkoliv kontakt s poškozenou. Koncem letošního ledna ji přesto napadl nožem u nádraží.
Podle spisu chtěl obžalovaný bodnout ženu do hrudi, čemuž se však těsně vyhnula. Křičící poškozené pomohla jiná žena, která útočníkovi zezadu vyrazila nůž z ruky. "Poškozené tím zřejmě zachránila život, neboť tím útok obžalovaného skončil," uvedla obžaloba.