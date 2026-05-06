Krajský soud v Hradci Králové dnes ve sporu o vlastnictví cenné poštovní známky potvrdil rozsudek Okresního soudu v Semilech. Ten loni v září ve sporu potomků dvou zemřelých filatelistů z Česka a Nizozemska o vlastnictví známky z roku 1919 vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání známky. Ve sporu byli s dědici českého sběratele Ludvíka Pytlíčka. Jde o takzvanou žilkovanou čtyřkorunu v hodnotě kolem pěti milionů korun. Rozsudek krajského soudu bude pravomocný, jakmile bude doručen účastníkům řízení.
"Rozhodnutí soudu považujeme za správné a spravedlivé. Těší nás, že soud se nakonec přiklonil ke spravedlnosti a přihlédl k faktům a důkazům namísto k domněnkám a nepodloženým tvrzením," řekla novinářům právní zástupkyně Kleinova syna Eva Šimková.
Kleinovi dědicové uspěli s tvrzením, že mu známka byla ukradena v roce 1991 při výstavě v Tokiu. Policie po odcizené známce ve spolupráci s Interpolem neúspěšně pátrala déle než 20 let. V roce 2017 se překvapivě objevila v Praze na aukci, do které ji dal český sběratel Ludvík Pytlíček. Ten před svou smrtí tvrdil, že známku neukradl, ale od Kleina koupil.
Dědicové Pytlíčka se proti verdiktu okresního soudu odvolali. I u hradeckého krajského soudu v závěrečné řeči požadovali zamítnutí žaloby a navrácení známky. Podle Pytlíčka mladšího jeho otec vzácnou známku získal díky tomu, že Klein vlastnil dva exempláře. S otcem na začátku 90. let jel do Rotterdamu od Kleina známku koupit, řekl soudu.