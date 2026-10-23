Soud v hradeckém kraji přezkoumá volby v Rokytnici, Jetřichově a Trutnově

Krajský soud v Hradci Králové dostal návrhy na přezkoumání komunálních voleb v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku, Jetřichově na Náchodsku a v Trutnově. Na rozhodnutí má soud 20 dnů. ČTK to dnes sdělila mluvčí krajského soudu Eva Hamplová. Termín pro podání návrhů k volbám skončí dnes v 16:00.
Soud obdržel stížnost na volby v Rokytnici 22. října, další dvě dostal o den dřív. V obou případech se jedná o návrh na neplatnost volby všech kandidátů zvolených do zastupitelstva v Jetřichově a v Trutnově. "Lhůta pro podání návrhů stále běží, tudíž to nemusí být finální seznam," sdělila dnes ČTK Hamplová.
V Rokytnici jsou podle soudu navrhovateli volič a volební strana. "Navrhovatelé napadají volbu kandidáta, jemuž byl přidělen poslední, patnáctý mandát v Zastupitelstvu města Rokytnice v Orlických horách," uvedla bez dalších podrobností Hamplová.
Návrh podal lídr kandidátky vítězného uskupení Rokytnice PRO a dosavadní starosta a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (MY), dalším navrhovatelem je uskupení za které v letošních komunálních volbách kandidoval. V Rokytnici zvítězilo uskupení Rokytnice PRO s 31,98 procenta hlasů před Sdružením pro Rokytnici se ziskem 26,72 procenta hlasů, ale obě získala shodně po pěti mandátech v 15členném zastupitelstvu.
"Výsledek je velice těsný, pro získání šestého mandátu nám chybí jednotlivých deset křížků," řekl dnes ČTK Štěpán. Důvodem pro podání návrhu je podle něj otázka prověření hlasů, které byly prohlášeny za neplatné. "Zároveň soud žádáme o vyjádření zda i forma označení hlasovacího lístku jinou formou než křížkem je přijatelná či nikoli. Žádáme také prověření otázky, kdy byl minimálně v jednom případě dán do komunální obálky i lístek senátní, zda tedy jsou tyto hlasy platné či nikoliv," řekl ČTK Štěpán. Na Rychnovsku se současně s komunálními volbami konaly i volby do Senátu, které vyhrál dosavadní senátor Jan Grulich (TOP 09).
V Rokytnici s více než 2000 obyvateli by Štěpán rád viděl koalici všech šesti subjektů. Třetí uskupení Společně pro Rokytnici dosáhlo na dva mandáty, po jednom mají Město ROH - Rozum, Odvaha, Hrdost, dále také Rokytničáci a uskupení Na horách doma.
V Jetřichově podle navrhovatele okrsková volební komise sčítala hlasy voličů v rozporu se zákonem. Navrhovatelem v Trutnově je jeden z kandidátů, podle kterého došlo při sčítání hlasů a vyhotovování zápisů o průběhu a výsledku hlasování ve volebních okrscích číslo osm a 21 k závažným pochybením a porušením zákona o volbách do zastupitelstev obcí, informoval soud.