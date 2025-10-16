Sexuální deviant, musí do detence, řekli znalci v případu vraždy prodavaček

Neveřejné projednávání případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové pokračuje u krajského soudu třetím dnem. Mladík, jemuž je nyní podle informací iDNES.cz sedmnáct let, se k činu přiznal v přípravném řízení, ale před soudem téměř nepromluvil. Vypovídaly tři znalkyně a zazněly závěrečné řeči.
Státní zástupkyně Lucie Žabková žádá pro chlapce trest při horní hranici snížené sazby, která je u mladistvých 5 až 10 let vězení a k tomu zabezpečovací detenci. Obhájce navrhuje pouze uložení zabezpečovací detence, která sama o sobě obžalovaného omezí na svobodě.
„Pokud mu bude uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, vykoná nejprve trest a poté by nastoupil detenci. Soud však může přistoupit přímo k detenčnímu opatření,“ vysvětlila postup Žabková.
|
Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal
S mladíkovou chorobou souvisí motiv trestného činu, o kterém dosud kriminalisté ani státní zástupkyně nechtěli mluvit.
„Motiv je chorobný. U mladistvého byla zjištěná velice závažná sexuální parafilie (dříve deviace, pozn. red), agresivní sadismus, což je nejzávažnější parafilie, kterou může trpět. Na podkladě této deviace jednal,“ uvedla Žabková.
Podle vyjádření znalců, které státní zástupkyně tlumočila novinářům, u obžalovaného nemoc vyvolala touhu zabíjet a být úspěšný. Proto si vybral osoby, nad nimiž může mít fyzickou převahu a být tak reálně úspěšný. Proto si zvolil ženy. „Konkrétní oběti však byly náhodné,“ doplnila.
|
Lidé začali řvát a vybíhat z obchodu, útočník musel utéct zadem, líčí svědek
Ochranná sexuologická léčba nyní podle odborníků nepřipadá v úvahu. Obžalovaný mladistvý na ni v současnosti není připravený. To by se mohlo změnit právě až v průběhu detence.
„U něj se na podkladě té parafilie ještě rozvíjela smíšená porucha osobnosti. Jsou to kombinace, které aktuálně vylučují ochranné léčení, protože by nebylo účinné. Musí se na jeho případný výkon připravit detencí,“ vysvětlila Žabková.
Otázkou podle Žabkové zůstává, jaký vliv mělo na mladíkovo jednání jeho rodinné zázemí. Jeho porucha se však před činem neprojevovala.
„Náznaky jsou zpětně dohledatelné v jeho zálibách. Navenek však nedělal nic, co by laik mohl odhadnout jako varovný signál. Bylo by to rozpoznatelné pouze pro odborníky. On se nikomu nesvěřil,“ uvedla státní zástupkyně.
Znalci měli soudu vysvětlovat i příčiny jeho poruchy. Ty dosud nejsou známé a předpokládá se, že se s ní člověk narodí. Řada parafiliků však podle státní zástupkyně nikdy nic neprovede, protože má dostatek morálních zábran a při příliš velkém puzení se včas obrátí na odborníky.
Podle státní zástupkyně obžalovaný při své závěrečné řeči uvedl pouze jednu větu, že je připraven s tím něco dělat, ale zatím neví jak. Rozsudek má padnout příští pátek.
Soud chtěl slyšet znalce
Soud případ projednává za zavřenými dveřmi. Na obžalovaného se vztahuje ochrana mladistvých, takže nelze zveřejnit jeho jméno ani podobu. Novináři od počátku museli zůstat na chodbě a s pachatelem mohli promluvit jen pár okamžiků, když ho do jednací síně vedla ozbrojená eskorta. Nikomu nic vzkázat nechtěl.
Přestože mladík chtěl učinit prohlášení viny, předseda senátu Petr Mráka ho v úterý nepřijal. Chtěl nejprve provést dokazování, byť novinářům sdělil, že případ je celkem jasný a není třeba ani povolávat svědky.
|
20. února 2025
U soudu nechal vypovídat znalce z oblastí psychologie, psychiatrie a sexuologie, jejichž závěry budou zřejmě klíčové pro stanovení trestu a dalších opatření.
Psycholožka vypovídala v úterý, znalkyně z oboru psychiatrie byla předvolána na středu a sexuoložku soud vyslechl prostřednictvím videohovoru ve čtvrtek.
Zemřely v obchodní zóně
Útok se odehrál letos 20. února v prodejně Action v obchodní zóně u Labe v Hradci Králové. Zavražděným ženám bylo 19 a 38 let. Jednu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů obě podlehly. Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu.
Podezřelého policie zadržela krátce po činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj vyšly negativně. Podle znalců byl mladík v době útoku příčetný.
Obviněný mladík je Čech. Žil v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a neměl ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nechodil nikam do školy. Podle zjištění kriminalistů si oběti vybral zcela náhodně. Nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, činem uskutečnil svoje fantazijní představy.
|
21. února 2025
Při výslechu na policii si stěžoval na postup při svém zadržení. „Podezřelý uvedl, že s ním měli policisté nelidsky zacházet a způsobit mu újmu na zdraví,“ popsala mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Nguyenová.
Vyšetřování však ukázalo, že postup policistů byl v pořádku, a inspekce proto věc odložila.