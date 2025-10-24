Soud rozhodne o trestu za vraždu prodavaček, mladistvému sadistovi hrozí 10 let

Autor: the,
  6:32aktualizováno  6:32
Krajský soud v pátek rozhodne v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v prodejně Action v Hradci Králové. Z únorového útoku je obžalovaný nyní sedmnáctiletý mladík, který podle znalců trpí agresivním sadismem, což je nejzávažnější typ sexuální deviace. Mladistvému hrozí nejvýš desetiletý trest.

Soud zatím projednával vraždy prodavaček po tři dny za zavřenými dveřmi. Na obžalovaného se totiž vztahuje ochrana mladistvých, takže nelze zveřejnit jeho jméno ani podobu.

V pátek senát předsedy Petra Mráky vynese rozhodnutí veřejně, i tak se nesmí v médiích objevit jméno či podoba obžalovaného.

Státní zástupkyně Lucie Žabková žádá pro chlapce trest při horní hranici snížené sazby, která je u mladistvých 5 až 10 let vězení, a k tomu zabezpečovací detenci, navrženou znalci.

Obhájce navrhuje pouze uložení zabezpečovací detence, která sama o sobě obžalovaného omezí na svobodě.

Motiv činu podle žalobkyně souvisí s mladíkovou chorobou, agresivním sadismem. Nemoc v něm vyvolala touhu zabíjet a být při tom úspěšný. Zvolil si proto náhodně dvě ženy, u nichž očekával svou převahu.

K tomu se u něj rozvinula ještě smíšená porucha osobnosti. Chlapec se nikomu nesvěřil, varovné signály nebyly podle znalců před činem rozpoznatelné.

Mladík se k činu přiznal v přípravném řízení. Před soudem chtěl učinit prohlášení viny, ale soudce ho nepřijal a při dokazování vyslechl znalce z oboru psychologie, psychiatrie a sexuologie.

Obžalovaný před soudem poprvé promluvil až při své závěrečné řeči. Podle Žabkové pouze řekl, že je připraven s tím (sexuálním sadismem) něco dělat, ale zatím neví jak.

Jednu bodal v prodejně, druhou v zázemí

Šokující útok se odehrál 20. února ráno po otevření prodejny Action v obchodní zóně u Labe v Hradci Králové. Zavražděným ženám bylo 19 a 38 let.

Jednu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů obě podlehly. Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu.

20. února 2025

Podezřelého policie zadržela krátce po činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj vyšly negativně. Podle znalců byl mladík v době útoku příčetný.

Obviněný mladík je Čech. Žil v Hradci v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a neměl práci ani zájem o další vzdělání. Nechodil nikam do školy.

Podle zjištění kriminalistů si oběti vybral zcela náhodně. Nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, činem uskutečnil svoje fantazijní představy.

21. února 2025

Při výslechu na policii si stěžoval na postup při svém zadržení. „Podezřelý uvedl, že s ním měli policisté nelidsky zacházet a způsobit mu újmu na zdraví,“ popsala mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Nguyenová.

Vyšetřování však ukázalo, že postup policistů byl v pořádku, a inspekce proto věc odložila.

Na pomoc rodinám obětí se konala veřejná sbírka, založená městem a společností Action Retail Czech. Hradec přispěl půl milionem, stejně tak Královéhradecký kraj, lidé poslali 420 tisíc. Firma podle slibu darovanou sumu znásobila, když věnovala 1,45 milionu. Rodiny obětí poté obdržely napůl 2,87 milionu korun.









