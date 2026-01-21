Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:52
Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé vraždy, podle odvolacího senátu však šlo o prostou vraždu. Muž se k činu dříve přiznal, tvrdil, že jednal v afektu. Rozhodnutí soudu je pravomocné.
Suchánek podle spisu dvaapadesátiletou ženu cizí státní příslušnosti navštívil v její garsonce na hradeckém panelákovém sídlišti Moravské Předměstí kvůli sexu.

Ženu podle obžaloby zardousil. Po činu jí omotal kolem krku USB kabel a její obličej a horní část trupu posypal čističem odpadů, který našel v bytě.

Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku. Za vraždu prostitutky dostal mladík 18 let

Muž u královéhradeckého krajského soudu uvedl, že činu lituje. Šlo podle něj o nezvládnutý afekt. Uvedl, že žena nevypadala jako na fotce, kvůli čemuž vznikl konflikt.

„Začala mi nadávat a strčila do mě. Ve mně se to přepnulo a chytil jsem ji pod krkem,“ popsal u krajského soudu Suchánek. Žíravinou chtěl zahladit stopy na krku oběti.

Podle znalců jednal muž v afektu a je schopný resocializace. Afektivní a agresivní jednání u obžalovaného podle znalců zvýšilo požívání anabolik při tréninku silového trojboje, kterému se věnoval.

Součástí trestu je i odsouzení za napadení muže v Přerově v březnu 2024, kterého po předchozí slovní rozepři Suchánek bil do hlavy a hrudníku. I k tomuto činu se obžalovaný přiznal.

