Suchánek podle spisu dvaapadesátiletou ženu cizí státní příslušnosti navštívil v její garsonce na hradeckém panelákovém sídlišti Moravské Předměstí kvůli sexu.
Ženu podle obžaloby zardousil. Po činu jí omotal kolem krku USB kabel a její obličej a horní část trupu posypal čističem odpadů, který našel v bytě.
Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku. Za vraždu prostitutky dostal mladík 18 let
Muž u královéhradeckého krajského soudu uvedl, že činu lituje. Šlo podle něj o nezvládnutý afekt. Uvedl, že žena nevypadala jako na fotce, kvůli čemuž vznikl konflikt.
„Začala mi nadávat a strčila do mě. Ve mně se to přepnulo a chytil jsem ji pod krkem,“ popsal u krajského soudu Suchánek. Žíravinou chtěl zahladit stopy na krku oběti.
Podle znalců jednal muž v afektu a je schopný resocializace. Afektivní a agresivní jednání u obžalovaného podle znalců zvýšilo požívání anabolik při tréninku silového trojboje, kterému se věnoval.
Součástí trestu je i odsouzení za napadení muže v Přerově v březnu 2024, kterého po předchozí slovní rozepři Suchánek bil do hlavy a hrudníku. I k tomuto činu se obžalovaný přiznal.
6. října 2025